Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει αλλαγές στους όρους, μεταξύ των οποίων η αύξηση των δόσεων από 72 σε 100 ή 120.

Στις 11.500 διαμορφώνονται μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, ενώ οι οφειλές που έχουν υπαχθεί ανέρχονται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση αφορά δυνητικά χρέη ύψους 95,3 δισ. ευρώ και περισσότερους από 1,5 εκατ. οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Στο τραπέζι έως και 120 δόσεις

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει αλλαγές στους όρους, μεταξύ των οποίων η αύξηση των δόσεων από 72 σε 100 ή 120, καθώς και η διεύρυνση των οφειλών που θα μπορούν να ενταχθούν. Οι αποφάσεις αναμένονται εντός της εβδομάδας και, εφόσον οριστικοποιηθούν, ενδέχεται να περιληφθούν στις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Οι πλατφόρμες για την ένταξη οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 72 δόσεις λειτουργούν από τις αρχές Ιουλίου και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν

Ένα από τα ζητήματα που έχουν τεθεί αφορά τις ημερομηνίες βεβαίωσης των χρεών. Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Όσοι έχουν και χρέη που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά πρέπει να τα εντάξουν στην πάγια ρύθμιση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 72 δόσεις για τις παλαιότερες οφειλές.

Παράλληλα, δεν μπορούν να μεταφερθούν στις 72 δόσεις χρέη που βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Οι οφειλέτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν την υφιστάμενη ρύθμιση και να μεταφέρουν τις συγκεκριμένες οφειλές στη νέα. Εκτός βρίσκονται επίσης χρέη που είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση η οποία χάθηκε μετά τις 21 Απριλίου 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι φορείς της αγοράς έχουν ζητήσει αλλαγές στους συγκεκριμένους περιορισμούς, στον αριθμό των δόσεων και στις προσαυξήσεις. Το υπουργείο εξετάζει τα δεδομένα πριν από τις αποφάσεις.