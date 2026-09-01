Ένα ψηφιακό κέντρο θα ελέγχει την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο για να μπει «τάξη» στο κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αττικής.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να αντιμετωπίζονται ταχύτερα τα περιστατικά που προκαλούν κυκλοφοριακό χάος, τίθεται σε λειτουργία στην Αττική ο «Κόμβος», το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η βασική φιλοσοφία του νέου μηχανισμού είναι η άμεση εικόνα και η γρήγορη αντίδραση. Αντί η Τροχαία να περιμένει μια τηλεφωνική καταγγελία για ένα ακινητοποιημένο όχημα, ένα τροχαίο ή μια βλάβη σε φωτεινό σηματοδότη, το περιστατικό μπορεί να εντοπίζεται από τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα και να ακολουθεί άμεσα κινητοποίηση. «Η ομάδα ''Κόμβος'' θα δίνει λύσεις σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

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Πώς θα λειτουργεί ο «Κόμβος»

Στο επιχειρησιακό κέντρο του ΘΕΠΕΚ στη ΓΑΔΑ συγκεντρώνονται δεδομένα από συνολικά 24 διαφορετικές πηγές. Κάμερες κυκλοφορίας, πληροφορίες για τροχαία και έργα, δεδομένα από τις δημόσιες συγκοινωνίες, καιρικές συνθήκες και επιχειρησιακές αναφορές συνθέτουν μια ενιαία εικόνα για την κατάσταση στους δρόμους. Στο σύστημα εντάσσονται 235 κάμερες κυκλοφορίας, ενώ η επιτήρηση ενισχύεται από 10 drones, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν εικόνα από σημεία όπου καταγράφεται πρόβλημα.

Η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αποσκοπεί στην ταχύτερη επεξεργασία των πληροφοριών και στην καλύτερη αξιολόγηση των περιστατικών. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαθέσιμες δυνάμεις της Τροχαίας μπορούν να κατευθύνονται πιο στοχευμένα στα σημεία που χρειάζονται άμεση παρέμβαση.

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Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση της κυκλοφορίας είναι ότι ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ένα όχημα που ακινητοποιείται σε έναν κεντρικό δρόμο, μια σύγκρουση ή ένας χαλασμένος σηματοδότης είναι αρκετά για να δημιουργηθούν ουρές εκατοντάδων μέτρων. Η λογική του «Κόμβου» είναι να περιοριστεί όσο γίνεται ο χρόνος από τον εντοπισμό μέχρι την επέμβαση. Για τον λόγο αυτό, περισσότεροι από 138 αστυνομικοί συμμετέχουν στον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό, τόσο από το κέντρο ελέγχου όσο και με παρουσία στους βασικούς οδικούς άξονες.

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Οι δρόμοι που εντοπίζεται πρόβλημα με την κίνηση

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σημεία του λεκανοπεδίου που αντιμετωπίζουν συχνά αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Στο κέντρο της Αθήνας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η λεωφόρος Συγγρού, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η λεωφόρος Αλεξάνδρας και η Κηφισίας, καθώς και οι άξονες Αρδηττού και Βουλιαγμένης.

Σημαντικά σημεία παρακολούθησης υπάρχουν επίσης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Πειραιά, αλλά και στη Δυτική Αττική, με τη λεωφόρο Σχιστού, τη λεωφόρο Αθηνών και την Ασπροπύργου να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών αυξημένου ενδιαφέροντος. Στη βορειοανατολική Αττική, στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων.

Ο «Κόμβος» είχε ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η επιστροφή, όμως, της καθημερινής κίνησης στην Αττική αναμένεται να αποτελέσει την πραγματική δοκιμασία του συστήματος. Με την έναρξη της νέας σχολικής και εργασιακής περιόδου, οι δρόμοι της πρωτεύουσας θα επανέλθουν στους υψηλούς κυκλοφοριακούς ρυθμούς. Τότε θα φανεί στην πράξη εάν ο συνδυασμός ανθρώπινου δυναμικού, καμερών, drones και τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να περιορίσει τον χρόνο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ο στόχος του νέου μηχανισμού δεν είναι να εξαφανίσει το μποτιλιάρισμα από τους δρόμους της Αττικής. Είναι να εντοπίζει γρηγορότερα τι το προκαλεί και να επιχειρεί πριν ένα περιστατικό μετατραπεί σε κυκλοφοριακό πρόβλημα μεγάλης έκτασης.

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