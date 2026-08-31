Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Συνεχίζεται η εκστρατεία της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» για 61η συνεχόμενη εβδομάδα, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών.

Κατά το διάστημα 24 έως 30 Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκαν 22.971 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.656 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες 56 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 302 παραβάσεις σε επιβάτες.

Οι 1.662 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 254 επιβάτες δικύκλων, 899 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 93 οδηγούς ATV.

Αναλυτικά οι παραβάσεις ανά περιφέρεια:

952 στην Αττική,

607 στο Νότιο Αιγαίο,

337 στα Ιόνια Νησιά,

233 στην Κρήτη,

219 στην Δυτική Ελλάδα,

150 στη Θεσσαλονίκη,

90 στη Θεσσαλία,

78 στην Πελοπόννησο,

54 στη Στερεά Ελλάδα,

51 στην Κεντρική Μακεδονία,

36 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

24 στο Βόρειο Αιγαίο,

19 στην Ήπειρο και

8 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.