Η νέα ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια.

Λίγες ημέρες ηρεμίας μακριά από τα επαγγελματικές της υποχρεώσεις, απολαμβάνει η Ζέτα Μακρυπούλια, πραγματοποιώντας τις διακοπές της λίγο πριν ολοκληρωθεί και επίσημα το φετινό καλοκαίρι.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ειρήνη», και λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, δεν κατάφερε φέτος να απολαύσει πολυήμερες διακοπές, όπως πιθανότατα θα ήθελε. Ωστόσο, παρά την απαιτητική καθημερινότητά της, βρήκε τελικά τον χρόνο για μερικές ημέρες χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Μάλιστα, η Ζέτα Μακρυπούλια, έκανε φέτος το ντεμπούτο της στη σκηνή της Επιδαύρου, δείχνοντας ιδιαίτερα χαρούμενη με τη νέα της θεατρική εμπειρία.

Το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, η ηθοποιός, αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ότι κατάφερε να βρει τις ημέρες που χρειαζόταν για να ξεκουραστεί από την καθημερινότητα.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε, εμφανίζεται χαμογελαστή και ήρεμη, να απολαμβάνει την ηρεμία της θάλασσας και τη βόλτα της με φουσκωτό.

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Οι πόζες της με μπικίνι εντυπωσιάζουν, ενώ η ίδια δείχνει εντυπωσιασμένη από το μαγικό τοπίο.

Στην λεζάντα της ανάρτησής της, σχολίασε εν συντομία το φετινό της καλοκαίρι, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για εμένα!!!».

{https://www.instagram.com/p/DctkhcNiCqy/?hl=el&img_index=1}