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Το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό και δεν είναι επικίνδυνο.

Ο Τάσος Αρνιακός σχολίασε τον στρόβιλο που δημιουργήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Όπως ανέφερε πρόκειται για έναν θερμικό στρόβιλο ή αλλιώς «σκονοδέμονα», ο οποίος οφείλεται στη θέρμανση του εδάφους.

«Όταν το καλοκαίρι, ζεσταίνεται πολύ το έδαφος, και έχει χώμα και σκόνη δημιουργείται αυτός ο στρόβιλος ο οποίος είναι δεξιόστροφος στο βόρειο ημισφαίριο και αριστερόστροφος στο νότιο ημισφαίριο. Έτσι ρουφάει τη σκόνη και την ανεβάζει προς τα πάνω».

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάσος Αρνιακός

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