Ο Τάσος Αρνιακός σχολίασε τον στρόβιλο που δημιουργήθηκε στο ΟΑΚΑ.
Όπως ανέφερε πρόκειται για έναν θερμικό στρόβιλο ή αλλιώς «σκονοδέμονα», ο οποίος οφείλεται στη θέρμανση του εδάφους.
«Όταν το καλοκαίρι, ζεσταίνεται πολύ το έδαφος, και έχει χώμα και σκόνη δημιουργείται αυτός ο στρόβιλος ο οποίος είναι δεξιόστροφος στο βόρειο ημισφαίριο και αριστερόστροφος στο νότιο ημισφαίριο. Έτσι ρουφάει τη σκόνη και την ανεβάζει προς τα πάνω».
Αναλυτικά όσα είπε ο Τάσος Αρνιακός
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