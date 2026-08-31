Τρεις άνθρωποι που έχουν τους δικούς τους λόγους να ρισκάρουν τα πάντα! Γνωρίστε τους τρεις χαρακτήρες της σειράς.

Το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha!

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν!

Δεκέμβρης 1992.

Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα.

Καθένας τους κουβαλά μια διαφορετική ιστορία. Καθένας τους έχει έναν διαφορετικό λόγο να ρισκάρει τα πάντα. Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν, θα γεννηθεί το σχέδιο που θα μείνει στην ιστορία ως το «ριφιφί του αιώνα».

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Γνωρίστε τους ανθρώπους που θα γράψουν ιστορία στο «ΡΙΦΙΦΙ»

Βάκης (Πάνος Βλάχος)

35χρονος, αιώνιος έφηβος με άγρια εμφάνιση και μεγάλη αδυναμία στα μηχανάκια. Ζει με τον πατέρα του και τη καθηλωμένη αδελφή του, Έλλη, κουβαλώντας οργή για το σύστημα που τους πήρε το σπίτι.

Όταν η τράπεζα απειλεί να τους στερήσει και ό,τι τους έχει απομείνει, νιώθει πως δεν έχει άλλη επιλογή. Είναι το πιο παρορμητικό και εκρηκτικό μέλος της ομάδας. Για τον Βάκη, το ριφιφί δεν είναι μια περιπέτεια ούτε μια εύκολη λύση. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης και η τελευταία του ευκαιρία να προστατεύσει την οικογένειά του.

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Βάκης (Πάνος Βλάχος): Κάνει τα πάντα για την οικογένειά του.

Αντώνης (Βλαδίμηρος Κυριακίδης)

Συνομήλικος του Αργύρη, μεγαλόσωμος, αγαθός «γίγαντας» και με παιδική ψυχή. Εργάζεται σε γραφείο τελετών και, μαζί με τον Αργύρη, συμπληρώνει το εισόδημά του ως νεκροθάφτης, παλεύοντας καθημερινά να τα βγάλει πέρα. Η συνεχής επαφή με τον θάνατο τον έχει κάνει ανθεκτικό, χωρίς όμως να χάσει την ανθρωπιά του.

Είναι ο πιο πιστός φίλος του Αργύρη και δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Στο ριφιφί αναλαμβάνει την ανασκαφή του υπόγειου τούνελ, αξιοποιώντας την εμπειρία του. Για τον Αντώνη, το σχέδιο είναι η ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του, χωρίς να προδώσει ποτέ τους ανθρώπους που αγαπά.

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Αντώνης (Βλαδίμηρος Κυριακίδης): Ο πιο πιστός φίλος. Η πιο μεγάλη καρδιά.

Αργύρης (Δήμος Γιγαντάκης)

Γύρω στα 45, με νανισμό, πανέξυπνος με έμφυτη δεξιοτεχνία να τρυπώνει εκεί όπου οι άλλοι δεν μπορούν. Μεγάλωσε ως «κλεφτρόνι», έχει εμμονή με τη λεπτομέρεια και θέλει διαρκώς να αποδεικνύει την αξία του. Εργάζεται ως νεκροθάφτης μαζί με τον Αντώνη και δυσκολεύεται να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Στο ριφιφί οι ιδιαίτερες ικανότητές του αποδεικνύονται καθοριστικές για το σχέδιο.

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Αργύρης (Δήμος Γιγαντάκης): Θέλει να αποδείξει την αξία του.

7 άνθρωποι. 1 σχέδιο.