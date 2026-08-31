Σχεδόν... συνωμοτικά έγινε η ανακοίνωση της δεύτερης σεζόν του Black Doves.

Το Netflix επιβεβαίωσε την ημερομηνία επιστροφής του επιτυχημένου βρετανικού θρίλερ κατασκοπίας «Black Doves» με την Κίρα Νάιτλι στον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Η Χέλεν και ο Σαμ θα επιστρέψουν στις οθόνες μας με μια ολοκαίνουργια σειρά επεισοδίων στις 5 Νοεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε σε εκδήλωση του Netflix στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η είδηση πέρασε σχεδόν απαρατήρητη κατά τη διάρκεια του φετινού TV Festival του Εδιμβούργου, όπου το Netflix παρουσίασε μια τεράστια λίστα με επερχόμενα βρετανικά πρότζεκτ. Το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος επικεντρώθηκε, δικαίως, στα νέα πρότζεκτ με την Κέιτ Γουίνσλετ και την Άνια Τέιλορ-Τζόι καθώς και στα πολυαναμενόμενα spin-off της σειράς «Top Boy», ωστόσο αρκετοί είναι οι θαυμαστές που θα ενθουσιαστούν με την επιβεβαίωση -και επίσημα- της δεύτερης σεζόν του «Black Doves».

Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα αποκλειστικό απόσπασμα από την επερχόμενη σεζόν. Οι υπόλοιποι, αναμένουμε ένα κανονικό teaser trailer κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους δύο μήνες, στο πλαίσιο της προωθητικής εκστρατείας.

{https://youtu.be/1R0d2jW7a-I?si=MPVmP8dJ-Ty5ixOm}



Θυμίζουμε ότι η πρώτη σεζόν του κατασκοπικού θρίλερ των έξι επεισοδίων κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024. Η Κίρα Νάιτλι είναι η Helen, μια κατάσκοπος που υποδύεται τη σύζυγο ενός πολιτικού. Όταν μαθαίνει ότι ο εραστής της δολοφονήθηκε, αποφασίζει να μάθει την αλήθεια και να πάρει εκδίκηση με έναν εκτελεστή.



Στη δεύτερη σεζόν η Helen συνεχίζει να αποκαλύπτει κρυφά κυβερνητικές πληροφορίες στους «Black Doves», διατηρώντας παράλληλα τη ζωή που έχει φτιάξει με προσοχή ως σύζυγος πολιτικού. Αυτή η ισορροπία γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη, καθώς ο Wallace ετοιμάζεται να αναλάβει την πρωθυπουργία. Η Helen θα βρεθεί ξαφνικά πολύ πιο κοντά στο κέντρο της βρετανικής εξουσίας, ενώ θα συνεχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά που την περιβάλλουν. Ένα λάθος θα μπορούσε να εκθέσει πολύ περισσότερα από την ταυτότητά της.

Πρωταγωνιστούν οι: Κίρα Νάιτλι, Μπεν Γουίσο, Σάρα Λάνκασιρ, Άντριου Μπάκαν, Άντριου Κότζι, Ομάρι Ντάγκλας, Σαμ Τράουτον, Κάθριν Χάντερ, Έλα Λίλι Χάιλαντ, Γκαμπριέλ Κρίβι.



Η Άνν Μένσα, αντιπρόεδρος περιεχομένου του Netflix UK, δήλωσε: «Αυτό συμβαίνει όταν το κορυφαίο σενάριο συναντά την κορυφαία σκηνοθεσία και την εξαιρετική υποκριτική σε ένα σκοτεινό σοκάκι με όπλα και σαμπάνια. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, και ξέρουμε ότι οι θαυμαστές του Black Doves περιμένουν».