«Δεν μπορεί να είμαστε απαραίτητοι όταν η χώρα καίγεται και αναλώσιμοι όταν οι φλόγες σβήνουν» τονίζουν οι εποχικοί πυροσβέστες που διεκδικούν την μονιμοποίησή τους.

Εποχικοί πυροσβέστες από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν το παρών στη μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για το εργασιακό τους μέλλον. Με τις κόκκινες μπλούζες και τις μπεζ στολές τους, πυροσβέστες από την πολλά σημεία της χώρας συγκεντρώθηκαν στη σημερινή κινητοποίηση, διεκδικώντας 12μηνη εργασία, σταθερότητα και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Είναι οι άνθρωποι που κάθε καλοκαίρι καλούνται να σταθούν απέναντι στις φλόγες. Που επιχειρούν σε δύσβατα μέτωπα, μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνες συνθήκες. Όταν η χώρα καίγεται, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Όταν οι φωτιές σβήνουν, όμως, επιστρέφει η αβεβαιότητα.

{https://www.facebook.com/reel/1071024912302587}

«Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ οι καταστροφές δεν είναι εποχικές»

Αυτό ακριβώς καταγγέλλουν σήμερα, ζητώντας να μπει τέλος σε ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και να υπάρξει οριστική λύση για την παραμονή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την ίδια ώρα, αναδεικνύουν τις ελλείψεις που, όπως υποστηρίζουν, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Πυροσβεστική, με προβλήματα σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Όπως λένε, δεν είναι λίγες οι φορές που καλούνται να επιχειρήσουν σε πύρινα μέτωπα χωρίς όλα τα απαραίτητα μέσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl32ezzfvsch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι εποχικοί πυροσβέστες ξεκαθαρίζουν πως δεν θέλουν άλλες υποσχέσεις. Θέλουν συγκεκριμένες αποφάσεις και δεσμεύσεις. Γιατί, όπως λένε χαρακτηριστικά: «Μας χρειάζονται όταν καίγεται η Ελλάδα. Δεν μπορούν να μας ξεχνούν όταν σβήνουν οι φωτιές».

Σημειωτέον η σημερινή κινητοποίηση έλαβε χώρα ενόσω η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι ίδιοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να βρίσκεσαι απέναντι στις φλόγες. Έχουν επιχειρήσει σε δύσβατα μέτωπα, έχουν βρεθεί μέσα σε πυκνούς καπνούς και σε συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τώρα ζητούν από την Πολιτεία να αναγνωρίσει έμπρακτα την προσφορά τους. Δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν συνέχεια στη δουλειά τους, ασφάλεια και μια θέση στο Σώμα που υπηρετούν κάθε φορά που η Ελλάδα δοκιμάζεται από τις φωτιές.«Δεν μπορεί να είμαστε απαραίτητοι όταν η χώρα καίγεται και αναλώσιμοι όταν οι φλόγες σβήνουν».

«Κλιματική κρίση και εποχικό προσωπικό δεν συνάδουν» – Τι καταγγέλλουν οι πυροσβέστες

Μιλώντας για τη σημερινή κινητοποίηση, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γεώργιος Τζελέπης, τόνισε στο Dnews ότι οι εποχικοί πυροσβέστες εργάζονται μόλις οκτώ μήνες τον χρόνο, την ώρα που η κλιματική κρίση αυξάνει τις ανάγκες πυροπροστασίας.

«Πραγματοποιήσαμε πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για το καθεστώς εργασίας που βιώνουμε. Δουλεύουμε οκτώ μήνες τον χρόνο και την ίδια στιγμή ακούμε από τα πιο επίσημα χείλη ότι υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή. Για εμάς, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό είναι πράγματα που δεν συνάδουν μεταξύ τους», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, για τέσσερις μήνες περίπου 2.500 εποχικοί πυροσβέστες οδηγούνται στο ταμείο ανεργίας, λαμβάνοντας περίπου 600 ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιούνται στην πρόληψη. «Καθόμαστε απραγείς, αποδυναμώνοντας το πυροσβεστικό δυναμικό, ενώ θα μπορούσαμε, παίρνοντας 1.000 ευρώ, να εργαζόμαστε στην πρόληψη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Τζελέπης άσκησε κριτική στον υφιστάμενο σχεδιασμό, λέγοντας: «Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην καταστολή και έχουμε αφήσει την πρόληψη στον Θεό».

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι εποχικοί πυροσβέστες παρέδωσαν ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής, αλλά και σε αντιπροσωπεία του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πρόεδρος του Σωματείου ευχαρίστησε τους περίπου 800 συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία, αλλά και εκείνους που παρέμειναν στις υπηρεσίες τους, συνεχίζοντας να επιχειρούν και να προστατεύουν τους πολίτες.

Όπως επισημαίνουν οι εποχικοί πυροσβέστες οι ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας δεν σταματούν όταν ολοκληρώνεται η αντιπυρική περίοδος. Η πρόληψη απαιτεί συνεχή παρουσία στο πεδίο, ανθρώπινο δυναμικό και γνώση των περιοχών που κινδυνεύουν. Το αίτημά τους, επομένως, δεν αφορά μόνο τη δική τους εργασιακή αποκατάσταση. Συνδέεται, όπως υποστηρίζουν, άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας. Από την καταστολή στη φωτιά, στην πρόληψη πριν αυτή ξεσπάσει. Αυτό είναι το μοντέλο που ζητούν να εφαρμοστεί, με τους ίδιους να δηλώνουν έτοιμοι να προσφέρουν όλο τον χρόνο.

«Οι 2.500 εποχικοί μπορούν να καλύψουν άμεσα τα κενά»

Στο πλευρό των εποχικών πυροσβεστών τάχθηκε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, Άκης Μπαρδάκης, ο οποίος συμμετείχε στην κινητοποίηση στην Αθήνα. «Ήρθαμε σήμερα στην Αθήνα να στηρίξουμε τον αγώνα των εποχικών πυροσβεστών και τα αιτήματά τους, για ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται χωρίς να βρίσκεται λύση από το 2019», ανέφερε στο Dnews.

Όπως τόνισε, η εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται κάθε χρόνο, ωστόσο, μόλις ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος, επιστρέφουν στο ταμείο ανεργίας. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις που αναμένονται στο Πυροσβεστικό Σώμα τα επόμενα χρόνια. «Τα επόμενα τέσσερα χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα αναμένονται 4.000 συνταξιοδοτήσεις. Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι 2.500 και μπορούν να καλύψουν άμεσα τα κενά που θα προκύψουν», σημείωσε.

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε, το έμπειρο αυτό προσωπικό θα μπορούσε να αξιοποιείται και κατά τους χειμερινούς μήνες, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Antinero, σε δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl33oa3f67ix?integrationId=40599y14juihe6ly}