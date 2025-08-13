Εν μέσω πύρινης κόλασης η κυβέρνηση «θυμήθηκε» να εγκρίνει τις υπερωρίες των εποχικών πυροσβεστών

Η ανάγκη για ενίσχυση του ωραρίου είχε διατυπωθεί ήδη από τις αρχές της περιόδου, ωστόσο η έγκριση ήρθε εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα.

Μέσα στον Αύγουστο, και με καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, εκδόθηκε τελικά η απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επαύξηση των ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και Κυριακάτικης απασχόλησης των 2.500 εποχικών πυροσβεστών του 2025. Παρότι η ανάγκη για ενίσχυση του ωραρίου είχε διατυπωθεί ήδη από τις αρχές της περιόδου, η επίσημη ρύθμιση υπογράφηκε από τον υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόλις στις 12 Αυγούστου, σε μια χρονική στιγμή που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρές μάχες με τα πύρινα μέτωπα ανά την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για κάθε υπάλληλο καθορίζονται 156 ώρες υπερωριακής εργασίας, 204 ώρες νυχτερινής απασχόλησης και 60 ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το διάστημα της σύμβασής τους. Η συνολική δαπάνη που απορρέει από την εφαρμογή της απόφασης ανέρχεται σε 2.922.400 ευρώ. Από αυτά, 1.431.000 ευρώ θα διατεθούν για την αποζημίωση νυχτερινής και Κυριακάτικης εργασίας, ενώ 1.491.400 ευρώ θα καλύψουν την υπερωριακή απασχόληση. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η ρύθμιση στηρίζεται σε υφιστάμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο, αλλά και σε ειδικές προβλέψεις που αφορούν τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την αντιπυρική περίοδο. Η φύση του πυροσβεστικού έργου, με την απρόβλεπτη εξέλιξη των περιστατικών και τις αυξημένες απαιτήσεις ετοιμότητας, καθιστά απαραίτητη την παρουσία περισσότερων δυνάμεων σε ώρες πέραν του συμβατικού ωραρίου. Όπως τονίζεται στο κείμενο της απόφασης, οι συνθήκες που επικρατούν σε περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιών επιβάλλουν την άμεση κινητοποίηση και διαθεσιμότητα του προσωπικού.

Η νέα κατανομή ωρών μεταφράζεται, σε μηνιαία βάση για το οκτάμηνο διάστημα των συμβάσεων, σε περίπου 19,5 ώρες υπερωριακής εργασίας, 25,5 ώρες νυχτερινής απασχόλησης και 7,5 ώρες Κυριακής ή εξαιρέσιμης ημέρας για κάθε πυροσβέστη. Οι αριθμοί αυτοί κρίνονται επαρκείς για την κάλυψη ενός «μέσου» επιχειρησιακού φόρτου, ωστόσο η εμπειρία προηγούμενων ετών δείχνει ότι σε περιόδους έντονης δραστηριότητας, όπως το καλοκαίρι του 2024, οι ανάγκες μπορεί να ξεπεράσουν σημαντικά τα προβλεπόμενα όρια.

Η περσινή αντιπυρική περίοδος χαρακτηρίστηκε από παρατεταμένη διάρκεια και έντονα φαινόμενα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Πολιτικής Προστασίας, η χώρα βρέθηκε σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής για περισσότερες από 132 ημέρες, με πολυήμερες επιχειρήσεις κατάσβεσης σε πολλαπλά μέτωπα. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε συνεχή πίεση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα οι προγραμματισμένες ώρες να μην επαρκούν, απαιτώντας είτε υπέρβαση των ορίων είτε ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό. Η απόφαση της 12ης Αυγούστου αποσκοπεί στην αποτροπή τέτοιων ελλείψεων, προσφέροντας ένα επιπλέον «μαξιλάρι» επιχειρησιακής ευελιξίας.

Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέσο μηνιαίο ωράριο των πυροσβεστών κυμαίνεται γύρω στις 168,8 ώρες, με σύστημα βαρδιών 24ωρης υπηρεσίας ακολουθούμενης από 72 ώρες ανάπαυσης. Στην Ελλάδα, το τυπικό ωράριο των πυροσβεστών είναι περίπου 48 ώρες την εβδομάδα, όμως σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης οι ώρες αυτές συχνά ξεπερνιούνται.