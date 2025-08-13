Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Εν μέσω πύρινης κόλασης η κυβέρνηση «θυμήθηκε» να εγκρίνει τις υπερωρίες των εποχικών πυροσβεστών

Εν μέσω πύρινης κόλασης η κυβέρνηση «θυμήθηκε» να εγκρίνει τις υπερωρίες των εποχικών πυροσβεστών Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Η ανάγκη για ενίσχυση του ωραρίου είχε διατυπωθεί ήδη από τις αρχές της περιόδου, ωστόσο η έγκριση ήρθε εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα.

Μέσα στον Αύγουστο, και με καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, εκδόθηκε τελικά η απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επαύξηση των ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και Κυριακάτικης απασχόλησης των 2.500 εποχικών πυροσβεστών του 2025. Παρότι η ανάγκη για ενίσχυση του ωραρίου είχε διατυπωθεί ήδη από τις αρχές της περιόδου, η επίσημη ρύθμιση υπογράφηκε από τον υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόλις στις 12 Αυγούστου, σε μια χρονική στιγμή που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρές μάχες με τα πύρινα μέτωπα ανά την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για κάθε υπάλληλο καθορίζονται 156 ώρες υπερωριακής εργασίας, 204 ώρες νυχτερινής απασχόλησης και 60 ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το διάστημα της σύμβασής τους. Η συνολική δαπάνη που απορρέει από την εφαρμογή της απόφασης ανέρχεται σε 2.922.400 ευρώ. Από αυτά, 1.431.000 ευρώ θα διατεθούν για την αποζημίωση νυχτερινής και Κυριακάτικης εργασίας, ενώ 1.491.400 ευρώ θα καλύψουν την υπερωριακή απασχόληση. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η ρύθμιση στηρίζεται σε υφιστάμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο, αλλά και σε ειδικές προβλέψεις που αφορούν τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την αντιπυρική περίοδο. Η φύση του πυροσβεστικού έργου, με την απρόβλεπτη εξέλιξη των περιστατικών και τις αυξημένες απαιτήσεις ετοιμότητας, καθιστά απαραίτητη την παρουσία περισσότερων δυνάμεων σε ώρες πέραν του συμβατικού ωραρίου. Όπως τονίζεται στο κείμενο της απόφασης, οι συνθήκες που επικρατούν σε περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιών επιβάλλουν την άμεση κινητοποίηση και διαθεσιμότητα του προσωπικού.

Η νέα κατανομή ωρών μεταφράζεται, σε μηνιαία βάση για το οκτάμηνο διάστημα των συμβάσεων, σε περίπου 19,5 ώρες υπερωριακής εργασίας, 25,5 ώρες νυχτερινής απασχόλησης και 7,5 ώρες Κυριακής ή εξαιρέσιμης ημέρας για κάθε πυροσβέστη. Οι αριθμοί αυτοί κρίνονται επαρκείς για την κάλυψη ενός «μέσου» επιχειρησιακού φόρτου, ωστόσο η εμπειρία προηγούμενων ετών δείχνει ότι σε περιόδους έντονης δραστηριότητας, όπως το καλοκαίρι του 2024, οι ανάγκες μπορεί να ξεπεράσουν σημαντικά τα προβλεπόμενα όρια.

Η περσινή αντιπυρική περίοδος χαρακτηρίστηκε από παρατεταμένη διάρκεια και έντονα φαινόμενα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Πολιτικής Προστασίας, η χώρα βρέθηκε σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής για περισσότερες από 132 ημέρες, με πολυήμερες επιχειρήσεις κατάσβεσης σε πολλαπλά μέτωπα. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε συνεχή πίεση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα οι προγραμματισμένες ώρες να μην επαρκούν, απαιτώντας είτε υπέρβαση των ορίων είτε ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό. Η απόφαση της 12ης Αυγούστου αποσκοπεί στην αποτροπή τέτοιων ελλείψεων, προσφέροντας ένα επιπλέον «μαξιλάρι» επιχειρησιακής ευελιξίας.

Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέσο μηνιαίο ωράριο των πυροσβεστών κυμαίνεται γύρω στις 168,8 ώρες, με σύστημα βαρδιών 24ωρης υπηρεσίας ακολουθούμενης από 72 ώρες ανάπαυσης. Στην Ελλάδα, το τυπικό ωράριο των πυροσβεστών είναι περίπου 48 ώρες την εβδομάδα, όμως σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης οι ώρες αυτές συχνά ξεπερνιούνται.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Σε πύρινο κλοιό Πάτρα και Φιλιππιάδα - Νέο «112» στην Χίο

Σε πύρινο κλοιό Πάτρα και Φιλιππιάδα - Νέο «112» στην Χίο

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού

Πολιτική
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη

Πολιτική
Φωτιές: Live μετάδοση από το Associated Press από τα μέτωπα στην Ελλάδα

Φωτιές: Live μετάδοση από το Associated Press από τα μέτωπα στην Ελλάδα

Ελλάδα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη για τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη για τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα

Πολιτική

NETWORK

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

ienergeia.gr
Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

healthstat.gr
Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

ienergeia.gr
Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

healthstat.gr
Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

healthstat.gr
Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

ienergeia.gr
Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

healthstat.gr