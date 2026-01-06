Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μια διορθωτική δήλωση έκανε ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (06/01) σε τηλεοπτική του συνέντευξη είχε ζητήσει από τους αγρότες να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση, απέναντι στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και στα όσα είχε πει μια ημέρα νωρίτερα από το μπλόκο της Νίκαιας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «οι αγρότες δίνουν ένα δίκαιο αγώνα και είμαστε δίπλα τους. Η αδιαλλαξία της κυβέρνησης και ο κοινωνικός αυτοματισμός υπονομεύουν το διάλογο και την εκτόνωση της κρίσης».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αύριο οι αγρότες αλλά και η Ελληνική κοινωνία περιμένουν τα εξειδικευμένα μέτρα της κυβέρνησης που πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αλλά και της ευθύνης που της αναλογεί για να βρεθεί μια λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.

Οι αγρότες δίνουν ένα δίκαιο αγώνα και είμαστε δίπλα τους. Η αδιαλλαξία της κυβέρνησης και ο κοινωνικός αυτοματισμός υπονομεύουν το διάλογο και την εκτόνωση της κρίσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσε μια δέσμη επτά προτάσεων πάνω στις οποίες πρέπει να δεσμευτεί η κυβέρνηση για να ξεκινήσει ο διάλογος και να βρεθεί πεδίο λύσης, με όρους αξιοπιστίας και ειλικρίνειας. Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα έχει αποκλειστική ευθύνη η κυβέρνηση, με τον τρόπο που χειρίστηκε τα θέματα και τον αγροτικό κόσμο, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό έλλειμμα αξιοπιστίας».

