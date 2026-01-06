Ο πρόεδρος του Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία για απονομή χάρης με αντάλλαγμα τη στήριξη της υποψηφιότητάς του για το αξίωμα, ενώ υποστηρίζει ότι δεν ανέθεσε στον Σάντερ καμία αποστολή διαμεσολάβησης ή μεταφοράς μηνυμάτων.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, βοήθησε τον έμπιστό του Μότι Σάντερ να εξασφαλίσει θέση εργασίας σε προεκλογική εκστρατεία του κυβερνώντος κόμματος στην Ελλάδα, αποκαλύπτει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz. Ο Σάντερ υπήρξε για χρόνια σκιώδης σύμβουλος του Χέρτζογκ σε πολιτικά και επικοινωνιακά ζητήματα, ενώ μετά τις εκλογές του 2015 φέρεται να μεσολάβησε ακόμη και σε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας μεταξύ του Χέρτσογκ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο Χέρτζογκ και ο Σάντερ είχαν μια εξαιρετικά στενή σχέση», δήλωσε στη Haaretz άτομο που γνωρίζει καλά και τους δύο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σχέση αυτή κλονίστηκε πριν από μερικούς μήνες. Όπως είχε αποκαλύψει η Haaretz, ο Σάντερ απέστειλε απειλητικά μηνύματα στο Προεδρικό Γραφείο, στα οποία ανέφερε ότι εάν ο Χέρτζογκ χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου υπό τον όρο της παράδοσης, θα αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει γι’ αυτόν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ των δύο σχετικά με τη χάρη.

Το Προεδρικό Γραφείο απάντησε με σκληρό τόνο στους ισχυρισμούς του πρώην στενού συνεργάτη, δηλώνοντας ότι «λόγω της ευαίσθητης προσωπικής κατάστασης του συγκεκριμένου ατόμου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα σχολιάσει το θέμα». Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκαν παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ στενών συνεργατών των δύο πλευρών σχετικά με τη ρήξη στις σχέσεις τους, στις οποίες συμμετείχαν και η σύζυγος του προέδρου, Μιχάλ Χέρτζογκ, καθώς και στενό συγγενικό πρόσωπο του Σάντερ.

Πηγές του πολιτικού συστήματος ανέφεραν στη Haaretz ότι οι δύο άνδρες ήταν πολύ στενοί φίλοι. «Συναντιούνταν κάθε εβδομάδα και μιλούσαν σχεδόν καθημερινά, πολλές φορές την ημέρα», δήλωσε άτομο που τους γνωρίζει. «Ο Χέρτζογκ συμβουλευόταν τον Σάντερ για πολιτικές και επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς αμοιβή και του ζητούσε να ενεργεί εκ μέρους του με δημοσιογράφους με τους οποίους είχε επαφές. Τον χρησιμοποιούσε επίσης για τη μεταφορά μηνυμάτων σε πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Νάταν Έσελ, και γενικά εμπιστευόταν το ένστικτό του».

Άλλο πρόσωπο ανέφερε ότι ο Σάντερ, ο οποίος δραστηριοποιούνταν και στο εμπόριο ιουδαϊκών αντικειμένων, αγόραζε κατά καιρούς αντικείμενα για τον Χέρτζογκ που σχετίζονταν με την οικογένειά του, με τον πρόεδρο να τον αποζημιώνει για τις αγορές αυτές.

Η στενή σχέση των δύο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποτυπώνεται και σε άλλο περιστατικό. Ο Σάντερ συγκρότησε ομάδα επαγγελματιών με στόχο τη διεξαγωγή διεθνών προεκλογικών εκστρατειών. Σε αυτή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δύο πρώην αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας με ειδίκευση στη διαδικτυακή επιρροή, καθώς και ο Ισραέλ Άινχορν, ο οποίος αργότερα ενεπλάκη στα σκάνδαλα Bild και Κατάρ. Σύμφωνα με πηγή της Haaretz, ο Σάντερ ετοίμασε διαφημιστικό φυλλάδιο για την ομάδα και το παρουσίασε στον Χέρτζογκ, ο οποίος με τη σειρά του προώθησε το εγχείρημα.

Στα τέλη του 2022, λίγο πριν από τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές, ο Χέρτζογκ φέρεται να ζήτησε από τον Σάντερ να επικοινωνήσει με τον Σταύρο Παπασταύρου, ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ακολούθησαν μυστικές συναντήσεις Ισραηλινών και Ελλήνων συμβούλων.

«Όλη η επικοινωνία έγινε υπό άκρα μυστικότητα», ανέφερε στη Haaretz διπλωματική πηγή. «Οι Έλληνες φοβούνταν να ταυτιστούν με το Ισραήλ, καθώς λίγο νωρίτερα είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων». Σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα της περιόδου, υπήρχαν αναφορές για σχέσεις της κυβέρνησης με ισραηλινές εταιρείες κυβερνοεπιθέσεων που φέρονται να συνέβαλαν σε παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο του 2022 παραιτήθηκαν ο επικεφαλής των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού.

Οι Ισραηλινοί σύμβουλοι ταξίδεψαν αρκετές φορές στην Ελλάδα για τις ανάγκες της εκστρατείας. Ο Άινχορν συμμετείχε σε δύο συναντήσεις, παρουσιάζοντας την εταιρεία Perception και λαμβάνοντας αμοιβή, σύμφωνα με πηγές της Haaretz. Άλλη πηγή διευκρίνισε ότι συμμετείχε μόνο στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις και όχι στην ίδια την εκστρατεία.

Η συμβολή των Ισραηλινών επικεντρώθηκε κυρίως στον τομέα της διαδικτυακής επιρροής. Η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο των εκλογών, αλλά επικράτησε στον δεύτερο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχηματίζει εκ νέου κυβέρνηση και τον Σταύρο Παπασταύρου να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χέρτζογκ ενημερωνόταν τακτικά από τον Σάντερ για τις εξελίξεις.

Τέλος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Shumarim, ο Χέρτζογκ φέρεται να συνέστησε τον Σάντερ και σε Ρουμάνο πολιτικό ενόψει των εκλογών του 2024. «Γενικά προσπαθούσε να τον βοηθήσει όπου μπορούσε», ανέφερε πηγή στη Haaretz, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπήρξαν και στιγμές έντασης μεταξύ τους, κυρίως όταν η βοήθεια αυτή παρέμενε παρασκηνιακή.

Σε επίσημη απάντησή του, το Προεδρικό Γραφείο του Ισραήλ διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν είχε καμία εμπλοκή στις δραστηριότητες του Μότι Σάντερ στην Ελλάδα και ότι η μόνη παρέμβασή του περιορίστηκε στη διαβίβαση ενός τηλεφωνικού αριθμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Παράλληλα, τονίζεται ότι το αίτημα χάρης του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζεται αποκλειστικά βάσει των θεσμικών κανόνων που διέπουν τον ρόλο του Προέδρου.