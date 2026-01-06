Πότε θα γίνει το νέο κόμμα; -Τι σημαίνει το φλερτ Ν. Φαραντούρη;-Τι φοβάται και στοχοποιεί τον Τσίπρα με επιχειρήματα Μητσοτάκη και ακροκεντρώων;- Γιατί και ποιες εξελίξεις επιταχύνονται;- Η μάχη με τη Ζωή και η παντελής έλλειψη χώρου του Στέφανου- Ποια θέση θα διεκδικήσει τελικά το ΠΑΣΟΚ;

1. Η ΙΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε στη συνέντευξή της στην τηλεόραση KONTRA την ίδρυση του κόμματος που όλοι προεξοφλούσαμε (ακόμα και αν η ίδια διέψευδε) πλην όμως δήλωσε πως δεν είναι βέβαιο ότι η ίδια θα ηγηθεί του νέου κόμματος. «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός του στόχος είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής». Αν όμως η ίδια είναι υποψήφια για την ηγεσία -δεν μπορεί να μην είναι- είναι σαφές πως η ίδια θα εκλεγεί επικεφαλής. Και μάλιστα χωρίς αντίπαλο!

2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ: Η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί έως τώρα ήταν πως το κόμμα Καρυστιανού -γιατί όσο και η ίδια πιθανόν δεν το θέλει το κόμμα θα είναι προσωποκεντρικό- θα δημιουργούνταν κοντά στις εκλογές καθώς δεν θα χρειαζόταν να μπει σε αντιπαράθεση για τις θέσεις του για εξειδικευμένα θέματα, όπως πχ η εξωτερική πολιτική, ο νέος κόσμος που διαμορφώνεται, η παιδεία, η υγεία κοκ. Από τη συνέντευξή της στο ΚONTRA ωστόσο προκύπτει ότι θα γίνει πριν το καλοκαίρι με σημείο εκκίνηση τη μαύρη επέτειο της Τραγωδίας των Τεμπών (28 Φεβρουαρίου) και τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν, καθώς και τη δίκη για τα Τέμπη, που ξεκινά στην αρχή του χρόνου.

3. ΘΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ; Το κίνημα για την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών με τη δημιουργία κόμματος από το σύμβολο των κινητοποιήσεων, τη Μαρία Καρυστιανού, σίγουρα δεν θα είναι όπως πριν. Η ίδρυση του κόμματος Καρυστιανού θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κίνημα και στο μέγεθος των κινητοποιήσεων καθώς η κυβερνητική κυρίως προπαγάνδα θα στοχεύσει την «μάνα των Τεμπών» ότι τα έκανε όλα για «ιδιοτελείς σκοπούς»! Είναι επίσης σαφές πως δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

4. ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΜΕ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; Σαφώς και στόχος της Μαρίας Καρυστιανού δεν είναι να έχει υποψηφίους στο κόμμα της βουλευτές από άλλα κόμματα, γιατί έτσι δεν θα πείσει -όπως πραγματικά θέλει και πιστεύει- πως είναι το «πραγματικό νέο στην πολιτική ζωή της χώρας». Το φλερτ όμως με τον Νίκο Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει πως εξαιρέσεις θα υπάρξουν-ήδη ανοιχτή γραμμή υπάρχει και με βουλευτή από το κόμμα Κασσελάκη. Επειδή το νέο κόμμα θα έχει ικανοποιητική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σαφώς και θα έλξει ουκ ολίγους αποτυχημένους και ξοφλημένους πολιτευτές, αλλά και κάποιους βουλευτές που βλέπουν πως δεν έχουν άλλο τρόπο και πολιτικό χώρο επανεκλογής.

5. ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ; Ακούγοντας τη συνέντευξή της φαίνεται πως κύριος στόχος της από τα σημερινά και υποψήφια κόμματα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς γιατί εκτιμά πως ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί τον άλλο πόλο έναντι της Νέας Δημοκρατίας και συνεπώς αυτός που θα πρέπει να ξεπεράσει. Δεν είναι τυχαίο πως τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ είναι που «σπρώχνουν» πως οι ίδιοι δεν θα θιχτούν (κούνια που τους κούναγε) από ένα κόμμα Καρυστιανού, αλλά θα θιχτεί κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Ακόμα και αν η ΝΔ δεν έχανε απευθείας ψηφοφόρους προς το νέο κόμμα είναι σαφές πως η αύξηση και μόνο της συμμετοχής μπορεί να καταστήσει από μόνη της «μακρινό όνειρο» το στόχο της για 30%. Εντυπωσιακό όμως είναι πως η κριτική της Μαρίας Καρυστιανού για τον Αλέξη Τσίπρα γίνεται με όρους «επιχειρημάτων» της μνημονιακής δεξιάς, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του "ακραίου κέντρου", γεγονός που μάλλον δείχνει κάτι από τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του νέου φορέα.

6. ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ: Η εξέλιξη με την (προ)αναγγελία του κόμματος Καρυστιανού οδηγεί στο συμπέρασμα πως θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις με το κόμμα Τσίπρα. Όχι άμεσα, αλλά -πάντα σύμφωνα με τη λογική- κοντά στο Πάσχα.

7. Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ: Η ίδρυση νέων κομμάτων από την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα δημιουργούν ερωτηματικά για το στόχο που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς εκλογές. Η έως τώρα θέση «πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά» ασφαλώς και δεν θα μπορεί να σταθεί, καθώς η μάχη στην πραγματικότητα -και με βάση τα σημερινά δεδομένα- θα είναι για τη δεύτερη ή και την τρίτη θέση, ίσως και την τέταρτη, καθώς αυτές θα είναι οι θέσεις που με τα σημερινά δεδομένα θα παιχτούν στις κάλπες. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη βέβαια πιστεύει πως η πολυδιάσπαση στο χώρο της κεντροαριστεράς με τα νέα κόμματα θα εξασφαλίσει στο ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση.

8. Η ΜΑΧΗ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ: Δεν χωρά αμφιβολία πως το επόμενο διάστημα θα ξεσπάσει μάχη μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού, που μέχρι πρόσφατα προχωρούσαν μαζί και είχαν άριστες προσωπικές σχέσεις. Το ερώτημα είναι σε ποιο επίπεδο θα κρατηθεί αυτή η αντιπαράθεση.

9. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: Η δημιουργία του κόμματος Καρυστιανού ελαχιστοποιεί αν δεν εκμηδενίζει κιόλας το χώρο για το κόμμα Κασσελάκη. Ήδη ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» φλερτάρει πολιτικά με το κόμμα Καρυστιανού, πλην όμως δύσκολα θα υπάρχει θετική ανταπόκριση, τουλάχιστον για τον ίδιο.

10. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Με την (προ)αναγγελία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ξεκινά η τελική ευθεία της ανασύνθεσης του πολιτικού συστήματος. Με τελικό σημείο κατάληξης, σύμφωνα με την ανάλυση των «Παιχνιδιών Εξουσίας» τις ευρωεκλογές του 2029!