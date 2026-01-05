«Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη» του νέου κόμματος, δήλωσε η Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι είναι πιο κοντά το νέο κόμμα, δηλώνοντας ότι γίνονται «βήματα προς τα μπροστά» για τη δημιουργία του.

«Όντως, οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια. Ναι, ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορούν να είναι οι πολίτες με ένα κόμμα παρόντες σε μια εκλογική διαδικασία», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra Channel.

Ερωτηθείσα εάν είναι πιο ξεκάθαρο αν η ίδια θα ηγηθεί αυτού του κόμματος, απάντησε: «Όχι, καθόλου. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη, μέσα από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του (…) Αυτοί που έχουν αγκαλιάσει το κίνημα θα δείξουν τον ηγέτης τους».

Σε άλλο σημείο ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι την έχουν προσεγγίσει άτομα που βρίσκονται στο πολιτικό σύστημα, αλλά τους απάντησε πως «Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με άτομα που είναι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη, πως «καλωσορίζει ένα κίνημα για το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη», η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι γνώρισε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχαν οργανώσει στις Βρυξέλλες. «Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν ένα νέο εγχείρημα πολιτών που έχει σαν βασικό αίτημα την κάθαρση», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι το νέο κόμμα «φυσικά θα έχει ιδεολογικό πρόσημο», αλλά συμπλήρωσε πως «το κύριο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η κάθαρση». Η ιδεολογία είναι «αγαπάμε τη χώρα, τις ευπαθείς ομάδες, τους πάντες, θέλουμε να βγει η κοινωνία μπροστά, να υπάρχει αξιοκρατία, ισονομία», πρόσθεσε.

Στις δηλώσεις της, είπε ότι «έρχονται απίστευτα βιογραφικά», από ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά σε αυτό το εγχείρημα, αλλά δεν θέλησε να αναφέρει ονόματα.

«Στόχος η πρωτιά στις εκλογές»

Στόχος του νέου κόμματος, αν συμμετάσχει στις εκλογές, είναι η πρώτη θέση, δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Προφανώς όσοι συμμετέχουν στις εκλογές θέλουν να έχουν την πρώτη θέση πολλώ δε μάλλον όταν θέλεις να φέρεις τα πάνω- κάτω και να κάνεις αλλαγές (…) Αν είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα αυτός είναι ο στόχος (η πρωτιά), αλλιώς δεν γίνεται», δήλωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfgz6d9qrvf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η απάντηση της Καρυστιανού στις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων

Κληθείσα να σχολιάσει τις αντιδράσεις άλλων συγγενών θυμάτων των Τεμπών για την απόφασή της να μπει στην πολιτική, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να επιτρέψει «παρεμβάσεις στον αγώνα» της και τόνισε ότι η δημιουργία κόμματος είναι το τελευταίο που της έχει απομείνει για τη δικαίωση της κόρης της.

«Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών και παρότι αυτά τα περίπου τρία χρόνια διαφωνώ με τον τρόπο που σκέφτονται και κάνουν κάποια τα πράγματα κάποιοι γονείς, ουδέποτε το έχω θέσει δημόσια. Ακριβώς γιατί σέβομαι τον αγώνα που μπορεί να δώσει ο καθένας μας για να δικαιώσει τον άνθρωπό του. Θα πω καταρχάς ότι τα δημοσιεύματα περί παραίτησης δεν ισχύουν. Δεν έχει μου γίνει τέτοια… από το ΔΣ. Ούτως ή άλλως εκλογές έρχονται τον Μάρτιο, οπότε εκεί τελειώνει η θητεία μου», ανέφερε αρχικά.

«Επειδή αυτός ο αγώνας που δίνουμε, για τον καθένα από εμάς είναι ο πιο σημαντικός, όπως εγώ δεν θέλω να παρέμβω στον αγώνα του κάθε γονέα, δεν μπορώ να επιτρέψω να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις, οπότε να ευτελίζεται η σημασία του δικού μου αγώνα», τόνισε.

«Θεωρώ ότι έχω κάνει πραγματικά σαν πολίτης, νομικά, οτιδήποτε ήταν δυνατόν να κάνω και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ανάκριση έκλεισε χωρίς να γνωρίζω από τι κάηκε το παιδί μου. Άρα θέλω απαντήσεις για ποιο λόγο έγινε η σύγκρουση και για ποιο λόγο έγινε η τεράστια πυρόσφαιρα που την έκαψε ζωντανή. Δεν έχω απάντηση, δεν έχει γίνει έρευνα, δεν έχω κατηγορούμενους για αυτά τα δύο. Διέξοδος για εμένα είναι να γίνει ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, να υπάρξει μια κάθαρση. Άρα είναι κομμάτι του αγώνα μου και μάλιστα το τελευταίο, ό,τι μου έχει απομείνει να κάνω. Άρα, όχι κόμμα, πάνω από το κόμμα, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να κάνω για να δικαιώσω την κόρη μου και να βοηθηθεί η χώρα μέσα από αυτό, με την κάθαρση, θα το κάνω», ξεκαθάρισε η Μαρία Καρυστιανού.

{https://www.youtube.com/watch?v=mAMtNxdwyr4}