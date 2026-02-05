Ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του ιρλανδική διάβαση έξω από την Κομοτηνή.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του οδηγού, που νωρίτερα είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά χειμάρρου έξω από την Κομοτηνή.

Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε και η σορός του αγνοούμενου οδηγού, όπως αναφέρει ο «Παρατηρητής της Θράκης», χωρίς ωστόσο να έχει καταστεί εφικτή μέχρι στιγμής η ανάσυρσή της. Ο όγκος του νερού στο σημείο και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής. και της ΕΜΑΚ που είχαν σπεύσει για την επιχείρηση αναζήτησής του.

Πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, αναφέρουν πως ο άνδρας, ηλικίας περίπου 55 ετών, είχε συλληφθεί να οδηγεί υπό την επήροια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα πριν από δύο ημέρες. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε η ΕΡΤ, νωρίτερα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα ανασύρουν το πρωί το αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται πως ο οδηγός προσπάθησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου σε ιρλανδική διάβαση έξω από την Κομοτηνή. Ωστόσο η διάβαση είχε πλημμυρίσει από ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να παρασυρθεί.

Ο ποταμός Βοζβόζης έχει υπερεκχειλίσει λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

