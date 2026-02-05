Στον πατέρα και την σύντροφο του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο στρέφονται οι αρχές.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον σε δύο πρόσωπα-κλειδιά: τη σύντροφο του θύματος και τον πατέρα του.

Η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει σημαντικές αντιφάσεις σε όσα κατέθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γνώριζε καλά τον κύκλο του θύματος, αφού στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με στενό φίλο του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Αντιφάσεις και «κενά» στο κρίσιμο χρονικό διάστημα

Η σύντροφος του 27χρονου ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν την απαγωγή, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι του διαμερίσματος, τον είδε από τη θυροτηλεόραση και του άνοιξε, χωρίς ωστόσο εκείνος να ανέβει ποτέ. Ωστόσο, οι Αρχές εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος ώστε να συμβούν όλα αυτά, σύμφωνα με το βίντεο της αρπαγής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το χρονικό κενό των περίπου επτά ωρών μέχρι η γυναίκα να απευθυνθεί στην Αστυνομία. Η ίδια ανέφερε ότι κατέβηκε να ψάξει τον σύντροφό της, χτύπησε κουδούνια γειτόνων και μάζεψε μόνη της υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αργότερα παρέδωσε στις Αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg68tb73w4kh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ηχητικά μηνύματα με απειλές από τον πατέρα

Σύμφωνα με αποκαλύψεις, ο πατέρας του 27χρονου είχε στείλει στον γιο του ηχητικά μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο. Τα μηνύματα αυτά αναμένεται να παραδοθούν στην ΕΛΑΣ, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους το λάπτοπ και το τάμπλετ του θύματος.

Ο πατέρας αναμένεται να καταθέσει σήμερα στο Ανθρωποκτονιών και θεωρείται δεύτερο πρόσωπο-κλειδί στην έρευνα.

Παράλληλα, ανέφερε πως ο γιος του είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του και πως τόσο η σύντροφός του όσο και η μητέρα του «γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα λένε». Έθεσε επίσης ερωτήματα για τη φυγή της μητέρας του θύματος στην Κρήτη λίγο πριν τη δολοφονία.

Απαντώντας σε αναφορές περί οικονομικών διαφορών, ξεκαθάρισε ότι ο γιος του λάμβανε νόμιμα έσοδα από κληρονομιά, διαψεύδοντας ότι υπήρχε σύγκρουση για χρήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg69fp6j8d8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νέο βίντεο από τη διαφυγή των απαγωγέων

Στο μεταξύ, νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει το μπλε αυτοκίνητο των δραστών, με πλαστές πινακίδες, να κινείται μόλις 900 μέτρα από το σπίτι του 27χρονου λίγα λεπτά μετά την απαγωγή. Το όχημα κατευθύνθηκε προς την Αττική Οδό και πέρασε δίπλα από περιπολικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, χάνοντας οριακά την ευκαιρία εντοπισμού του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6e34ewtgwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε περιστατικό πριν από δυόμισι χρόνια, όταν άγνωστοι είχαν πυρπολήσει τα αυτοκίνητα του πατέρα του 27χρονου στη Μαγούλα. Ο ίδιος θεωρεί πως το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία του γιου του, υποστηρίζοντας ότι αν είχαν τότε εντοπιστεί οι δράστες, ίσως η τραγωδία να είχε αποφευχθεί.