Η Τζίλ Μπάιντεν γνώρισε τον Στίβενσον ως φοιτήτρια και έμειναν παντρεμένοι για 5 χρόνια.

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν, της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του.

Ο 77χρονος Γουίλιαμ Στίβενσον συνελήφθη τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού για τον θάνατο της Λίντα Στίβενσον, σύμφωνα με κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ντέλαγουερ.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομικοί από το τμήμα της κομητείας Νιου Κάστλ κλήθηκαν για μία ενδοοικογενειακή διαμάχη στο σπίτι των Στίβενσον και εντόπισαν τη Λίντα Στίβενσον χωρίς τις αισθήσεις της στο σαλόνι. Οι αστυνομικοί, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν, δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή.

Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε τότε, η αστυνομία ανέφερε ότι η σορός της Λίντα Στίβενσον είχε παραδοθεί στο τμήμα εγκληματολογίας του Ντέλαγουερ, όπου θα διενεργούσε νεκροψία για να διαπιστωθεί η αιτία και ο τρόπος θανάτου της.

Η Δρ. Τζιλ Μπάιντεν, τότε Τζιλ Τρέισι Τζέικομπς, παντρεύτηκε τον Γουίλιαμ Στίβενσον τον Φεβρουάριο του 1970. Τότε ήταν μία 18χρονη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ. Το ζευγάρι έμεινε παντρεμένο για πέντε χρόνια. Η Τζιλ Μπάιντεν γνώρισε τον τότε γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν τον Μάρτιο του 1975.

Ο Γουίλιαμ Στίβενσον βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση στο σωφρονιστικό ίδρυμα Χάουαρντ Γιανγκ, αφού δεν κατέβαλε εγγύηση 500.000 δολαρίων, για να αφεθεί ελεύθερος.

Με πληροφορίες του Guardian