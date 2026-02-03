Αλλαγή θέσης από τον πρωθυπουργό καθώς μέχρι πρόσφατα το Μαξίμου υποστήριζε πως αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές- Στόχος (και εδώ) ο διεμβολισμός του Ν. Ανδρουλάκη!

Μέχρι πρόσφατα το Μαξίμου διέρρεε -και τα φιλοκυβερνητικά μέσα υποστήριζαν- πως αν στις προσεχείς κάλπες δεν υπάρξει αυτοδυναμία η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές.

Οδεύοντας προς την τελική προεκλογική περίοδο είναι σαφές πως η αυτοδυναμία αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός και πως η έως τώρα στρατηγική του Μαξίμου θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Τη νέα γραμμή την έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του «Σκάι» και τον Αλέξη Παπαχελά.

«Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπερ σημαίνει ότι εφόσον η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα και δεν υπάρχει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραδώσει την εντολή που θα παραλάβει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, αλλά θα ξεκινήσει τις διερευνητικές επαφές για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Στόχος του και εδώ θα είναι ο διεμβολισμός του ΠΑΣΟΚ, καθώς αν ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνηθεί πρόταση συνεργασίας ο Κ. Μητσοτάκης θα κηρύξει περαιωμένες και χωρίς επίτευξη αποτελέσματος τις συζητήσεις, θα παραδώσει την εντολή και σε λίγες εβδομάδες η χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

Ρόλο στην αλλαγή στάσης του πρωθυπουργού έπαιξε ασφαλώς και η διαρροή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο «Βήμα της Κυριακής» και τον Αντώνη Καρακούση που διεμήνυε με κομψό τρόπο ότι η Προεδρία θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητές της για σχηματισμό κυβέρνησης ιδίως μετά τις πρώτες κάλπες.

«The game is over», που θα έλεγαν και οι εκπρόσωποι των δανειστών στα μνημονιακά χρόνια.