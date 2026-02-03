Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά τα κίνητρα της αρπαγής και της εκτέλεσης.

Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζεται από τα έμπειρα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών η απαγωγή και η εκτέλεση του 27χρονου άνδρα στην Νέα Πέραμο. Αυτό το οποίο προβληματίζει είναι το γεγονός ότι οι απαγωγείς δεν ζήτησαν λύτρα στο διάστημα των 6 ημερών που κρατούσαν τον 27χρονο.

Η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει το σενάριο κάτι να «στράβωσε» κατά τη διάρκεια της απαγωγής, όπως η περίπτωση το θύμα να αναγνώρισε τους απαγωγείς του, ενώ κατάθεση στο τμήμα Ανθρωποκτονιών έδωσε η σύντροφος του 27χρονου.

Η σύντροφος ήταν το πιο κοντινό άτομο του 27χρονου και ήταν εκείνη που ενημέρωσε την αστυνομία όταν εκείνος δεν εμφανίστηκε στο σπίτι της όπου τον περίμενε.

«Δεν μπορώ να υποθέσω ποιος ήθελε το κακό του. Δεν ξέρω τίποτα, δεν μου είχε πει κάτι συγκεκριμένο», κατέθεσε η σύντροφος.

Τι είναι η μέθοδος «Tiger» που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή του 27χρονου

Η απαγωγή «Tiger» είναι ένας ειδικός τύπος απαγωγής - εκβιασμού, που χρησιμοποιείται κυρίως για να εξαναγκαστεί κάποιο άτομο να συνεργαστεί σε κάποιο έγκλημα, κυρίως οικονομικής φύσης.

Οι δράστες κρατούν όμηρο (ή απειλούν ότι θα βλάψουν) ένα κοντινό πρόσωπο του θύματος -συνήθως μέλος της οικογένειάς του- ώστε να το πιέσουν να τους δώσει πρόσβαση σε χρήματα, θησαυροφυλάκια ή συστήματα ασφαλείας, να εκτελέσει μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών ή να συνεργαστεί σε ληστεία ή απάτη.

Οι απαγωγείς παρακολουθούσαν τον 27χρονο επιχειρηματία στην Ελευσίνα και όταν έφτασε σπίτι του τον «άρπαξαν» υπό την απειλή όπλου και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία αξιοποιεί το υλικό από κάμερες ασφαλείας ώστε να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των απαγωγέων και να εντοπίσουν το σημείο όπου κρατούσαν τον 27χρονο.