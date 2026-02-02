Η Νέα Αριστερά με επίκαιρες ερωτήσεις ζητά να μάθει να οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί παραμένουν σήμερα στην ενεργό υπηρεσία.

Καθοριστικό βήμα αλήθειας και σοβαρό πλήγμα στην απόπειρα συγκάλυψης μιας ακόμα ρατσιστικής αστυνομικής δολοφονίας, χαρακτηριζει η Νέα Αριστερά το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά για τη δολοφονία του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη.

Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας, Θανάσης Καμπαγιάννης, «αυτό που η οικογένεια Σαμπάνη φώναζε από την πρώτη στιγμή, ότι ο Νίκος δολοφονήθηκε από σφαίρες αστυνομικών χωρίς καν να είναι οδηγός στην καταδίωξη στο Πέραμα, αποτελεί πλέον την επίσημη θέση των δικαστικών αρχών». Η δικαιοσύνη επιβεβαιώνει ότι οι αρχικοί ισχυρισμοί της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ψευδείς και ότι η επίσημη αφήγηση που στήθηκε μετά το περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Η Νέα Αριστέρα χαρατηρίζει βαριά εκτεθειμένο τον τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έσπευσε να επισκεφθεί τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς και να υιοθετήσει δημόσια την εκδοχή τους, παρεμβαίνοντας ευθέως στη δικαστική διερεύνηση. Η στάση του ήταν πολιτικά απαράδεκτη όπως επίσης και μία προσπάθεια συγκάλυψης.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί από τον σημερινό υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρη Μάλλιο να προχωρήσουν άμεσα στη διαθεσιμότητα των επτά αστυνομικών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Σημειώνει πως καμία δημοκρατία δεν μπορεί να ανέχεται αστυνομικούς που κατηγορούνται για τόσο βαριά εγκλήματα να παραμένουν σε ενεργό υπηρεσία.

Παράλληλα, η Νέα Αριστερά έχει ήδη καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, μέσω του βουλευτή Νάσου Ηλιόπουλου, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για δύο υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας αυτή της δολοφονίας του Νίκου Σαμπάνη και του θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη με την οποία ζητάει να μάθει αν οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία παραμένουν σήμερα στην ενεργό υπηρεσία.

Καταλήγει στην ανακοίνωσή της πως «η πλήρης διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων δεν αφορά μόνο τις οικογένειες των θυμάτων. Αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς».