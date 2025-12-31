Η πολιτεία της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να αυξήσει τα όρια υπερωριών για ορισμένους μισθωτούς εργαζομένους, αρχής γενομένης από την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, οι εργαζόμενοι στη Νέα Υόρκη, στο Λονγκ Άιλαντ και στην κομητεία Γουέσττσεστερ θα πρέπει να αμείβονται με τουλάχιστον 1.275 δολάρια την εβδομάδα, ή 66.300 δολάρια ετησίως, για να εξαιρούνται από την υπερωριακή αμοιβή, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας της πολιτείας. Το ποσό αυτό αυξάνεται από τα 1.237,50 δολάρια την εβδομάδα ή 64.350 δολάρια τον χρόνο.

Σύμφωνα με το nypost, στην υπόλοιπη πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Hudson Valley και Catskills, το όριο υπερωριών θα αυξηθεί στα 1.199,10 δολάρια την εβδομάδα ή 62.353,20 δολάρια ετησίως. Προηγουμένως, το όριο ήταν 1.161,65 δολάρια την εβδομάδα ή 60.405,80 δολάρια τον χρόνο.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι αποδοχές βρίσκονται κάτω από αυτά τα όρια δικαιούνται συνήθως υπερωριακή αμοιβή ίση με μιάμιση φορά το κανονικό τους ωρομίσθιο για κάθε ώρα εργασίας πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα.

Οι αυξήσεις αυτές —τις οποίες ανακοινώνει ετησίως το Υπουργείο Εργασίας της πολιτείας— ανεβάζουν το όριο πάνω από το οποίο ένας εργαζόμενος δεν δικαιούται υπερωρίες, με αποτέλεσμα περισσότερα άτομα με υψηλότερους μισθούς να εξαιρούνται.

Οι νέες εξαιρέσεις θα ισχύσουν κυρίως για εργαζομένους σε διευθυντικές ή διοικητικές θέσεις.

Οι επαγγελματίες εργαζόμενοι θα ακολουθούν το ίδιο όριο με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 684 δολάρια την εβδομάδα ή 35.568 δολάρια ετησίως, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που μπλόκαρε τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν να αυξήσει το όριο.

Διευθυντής ορίζεται ως άτομο του οποίου το κύριο καθήκον είναι συνήθως η διοίκηση, το οποίο καθοδηγεί τακτικά την εργασία δύο ή περισσότερων άλλων εργαζομένων και έχει την εξουσία να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό ή να εισηγείται σχετικά με προσλήψεις και απολύσεις.

Οι διοικητικοί εργαζόμενοι ορίζονται ως όσοι έχουν ως κύριο καθήκον εργασία γραφείου ή μη χειρωνακτική εργασία πεδίου που σχετίζεται με πολιτικές διοίκησης ή τις γενικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι αυτοί υποστηρίζουν τακτικά τον εργοδότη ή έναν εργαζόμενο σε διευθυντικό ρόλο.

Ένας επαγγελματίας εργαζόμενος, από την άλλη, ορίζεται ως άτομο του οποίου το κύριο καθήκον είναι η εκτέλεση εργασίας που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα μέσω ειδικής εκπαίδευσης ή σπουδών, ή σε έναν τομέα καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι απαιτήσεις της πολιτείας της Νέας Υόρκης συνυπάρχουν με τα ομοσπονδιακά όρια. Έτσι, ενώ ορισμένα επαγγέλματα μπορεί να εξαιρούνται από τις υπερωρίες βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, ενδέχεται να δικαιούνται υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με τα όρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης.