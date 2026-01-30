Το περιστατικό συνέβη σε νοσοκομείο του Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης, όταν ένας 62χρονος ασθενής αποπειράθηκε να επιτεθεί στους αστυνομικούς με αιχμηρό αντικείμενο.

Στη δημοσιότητα δόθηκε υλικό από κάμερες αστυνομικών της Νέας Υόρκης, το οποίο καταγράφει την επέμβαση των Αρχών σε περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Brooklyn Methodist, στο Μπρούκλιν.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 8 Ιανουαρίου, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να διαχειριστούν μια κρίσιμη κατάσταση εντός του νοσοκομείου, έπειτα από αλλεπάλληλες κλήσεις στη γραμμή έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπήρχε ασθενής που παρουσίαζε έντονη ψυχολογική φόρτιση και είχε απομονωθεί σε δωμάτιο μαζί με άλλα δύο άτομα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο λίγο πριν από τις 5:30 το απόγευμα και επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με τον άνδρα, ζητώντας του επανειλημμένα να συμμορφωθεί και να εξέλθει με ασφάλεια από τον χώρο. Το νοσοκομείο τέθηκε προσωρινά σε «lockdown», ενώ εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προστασία ασθενών και προσωπικού.

Ο άνδρας κρατούσε αυτοσχέδιο όπλο αρνούμενος να βγει από το δωμάτιο. «Πυροβόλησε τον», ακούγεται να φωνάζει ένας άλλος αστυνομικός, καθώς η κάμερά του κατέγραφε το περιστατικό. Σε κάποιο σημείο, ο 62χρονος έκλεισε απότομα την πόρτα του δωματίου, με τον αστυνομικοί να την ανοίγει εκ νέου.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν taser, ωστόσο, όταν είδαν πως δεν μπορούσαν να τον ακινητοποιήσουν με αυτό τον τρόπο και εκείνος προχώρησε προς το μέρος τους κρατώντας το όπλο, τότε τον πυροβόλησαν συνολικά τρεις φορές. Ο άνδρας κατέρρευσε στο δάπεδο, εξακολουθώντας να κρατά το αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 62χρονος ονομάζεται Μάικλ Λιντς και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στο αστυνομικό σώμα της Νέας Υόρκης, πριν αποχωρήσει τη δεκαετία του 1990. Η κατάσταση στο δωμάτιο παρέμεινε τεταμένη για αρκετά λεπτά, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Τελικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον 62χρονο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά. Του παρασχέθηκαν άμεσα ιατρικές φροντίδες στο ίδιο νοσοκομείο, ωστόσο λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό διερευνάται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ενώ το δημοσιευμένο υλικό αξιοποιείται στο πλαίσιο της διαφάνειας για τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων κρίσιμων συμβάντων.

