Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας προχώρησε σε νέα αύξηση των επιτοκίων την Τρίτη, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 4,1%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που ενισχύονται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ωστόσο η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία, καθώς πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ και τέσσερα κατά. Ο πληθωρισμός στην Αυστραλία παραμένει πάνω από το ανώτατο όριο του 3% που έχει θέσει η τράπεζα, ενώ ο πόλεμος με επίκεντρο το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές, κυρίως μέσω της ενέργειας.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα επισήμανε ότι, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση από τα υψηλά του 2022, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε εκ νέου στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 και αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο διάστημα. Τόνισε επίσης ότι οι κίνδυνοι έχουν πλέον μετατοπιστεί προς τα πάνω, καθιστώντας αναγκαία τη συνέχιση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα εμπορεύματα, Πολ Μπλόξαμ, σημείωσε ότι οι εγχώριοι παράγοντες αποτέλεσαν τον βασικό λόγο της απόφασης. Όπως ανέφερε, η οικονομία λειτουργεί πάνω από το δυνητικό της επίπεδο, η ανεργία παραμένει χαμηλή και η αγορά εργασίας είναι από τις πιο «σφιχτές» διεθνώς, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να υπερβαίνει τον στόχο.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει τόσο τον παγκόσμιο όσο και τον εγχώριο πληθωρισμό. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν εκτιμάται ότι περιορίζει τα περιθώρια αναμονής για την πορεία των τιμών, οδηγώντας σε πιο άμεσες παρεμβάσεις.

Από την πλευρά του, ο υποδιοικητής της τράπεζας, Άντριου Χάουζερ, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι ο πληθωρισμός «παραμένει υπερβολικά υψηλός», εκτιμώντας ότι η επιστροφή στο εύρος-στόχο 2%-3% θα επιτευχθεί προς τα τέλη του 2026 ή ακόμη και το 2027, με σταθεροποίηση στο μέσο του στόχου το 2028.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο, ενώ σε μηνιαία βάση έφτασε το 3,8% τον Ιανουάριο, ελαφρώς πάνω από τις προβλέψεις. Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ισχυρή, με το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου να ανέρχεται στο 2,6%, προσφέροντας στην κεντρική τράπεζα περιθώριο να διατηρήσει αυστηρή στάση.

Μετά την ανακοίνωση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της χώρας κατέγραψε οριακή άνοδο, αντανακλώντας τη συγκρατημένη αντίδραση των αγορών στη νέα αύξηση των επιτοκίων.