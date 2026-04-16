Η Μέγκαν Μαρκλ επέκρινε τις πλατφόρμες social media, δήλωσε ξανά ότι υπήρξε το πιο τρολαρισμένο άτομο στον κόσμο.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι επέκριναν ξανά τις πλατφόρμες των social media, από την Αυστραλία, ενώ η δούκισσα του Σάσεξ μίλησε για αυτό που βίωσε προσωπικά.

«Επί δέκα χρόνια, κάθε ημέρα δεχόμουν bullying και επιθέσεις», είπε η Μέγκαν Μαρκλ μιλώντας σε φοιτητές στη Μελβούρνη. «Ήμουν το πιο τρολαρισμένο άτομο σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε, μια δήλωση που έχει κάνει και στο παρελθόν.

Οι εταιρείες τεχνολογίες «δεν κινητοποιήθηκαν» για να σταματήσουν την κατάχρηση των πλατφορμών τους, τόνισε και σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «αυτή η βιομηχανία δισεκατομμυρίων, που βασίζεται απολύτως στη σκληρότητα και τα κλικ, δεν πρόκειται να αλλάξει. Για αυτό πρέπει να είστε πιο δυνατοί από αυτή».

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Χάρι εξήρε την απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για τους ανήλικους κάτω των 16 ετών και σημείωσε ότι πολλές χώρες ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα. Ωστόσο, υπογράμμισε πως δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι απαραίτητη μια τέτοια απαγόρευση.

«Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να λογοδοτούν», τόνισε και όχι «να τιμωρούνται οι νέοι με αποκλεισμό από κάτι που θα έπρεπε να είναι ασφαλές να χρησιμοποιούν».

Επίσης, ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε σε σύνοδο για την εργασιακή κουλτούρα, στην οποία τα εισιτήρια κόστιζαν έως 1.260 λίρες το ένα. Ο ίδιος δεν πληρώθηκε για την ομιλία του, σύμφωνα με το PA.

«Από την εμπειρία μου, η απώλεια είναι αποπροσανατολιστική σε κάθε ηλικία. Η θλίψη δεν εξαφανίζεται επειδή την αγνοούμε. Το να το βιώσεις αυτό ως παιδί, ενώ είσαι σαν χρυσόψαρο σε γυάλα, υπό διαρκή παρακολούθηση, έχει τις προκλήσεις του. Και μπορεί να σε συντρίψει», είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Επίσης, στην ομιλία του παραδέχθηκε ότι ένιωσε «χαμένος, προδομένος ή εντελώς ανίσχυρος» σε διάφορες φάσεις της ζωής του.

Πηγή: BBC