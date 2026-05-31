Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχειρίας, ενώ τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνισαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους όρους μιας συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσινγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων του προέδρου είναι το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που το τελευταίο έχει κλείσει επί της ουσίας από την έναρξη του πολέμου.

Οι νέοι όροι του Τραμπ σε αυτή την νέα πρόταση ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Αμερικανικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν πήρε μια απόφαση για να υπογράψει μια πρόταση που βρισκόταν στο γραφείο του την Παρασκευή μετά από συνάντηση στο Situation Room (σ.σ.: Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου).

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.