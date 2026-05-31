Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές.

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου ότι οι τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν στα ορεινά τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.