Με ιδιαίτερο καθεστώς για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα κυλήσει η Δευτέρα 1 Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Αν και η συγκεκριμένη εορτή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, χιλιάδες εργαζόμενοι δεν θα εργαστούν λόγω συλλογικών συμβάσεων, κανονισμών ή επιχειρησιακής πρακτικής.

Την ίδια ώρα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές, όπως επίσης σχολεία και φροντιστήρια, ενώ τα σούπερ μάρκετ και η αγορά αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστά θα είναι τα φαρμακεία.

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Παράλληλα, τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα.

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως ημέρα ανάπαυσης μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία

Φροντιστήρια μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών

Διαγνωστικά κέντρα

Κλινικές και οίκοι ευγηρίας

Εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Ναυτιλιακά πρακτορεία

Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Ξυλεμπορικά καταστήματα

Καπνοβιομηχανίες

Θυρωροί

Τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης

Ηλεκτροτεχνίτες και εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εργαζόμενοι σε λατομεία και τεχνικά έργα

Πότε θεωρείται αργία σε μια επιχείρηση

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια ιδιωτική επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται: