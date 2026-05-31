Καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να βρίσκουμε σωματικές δραστηριότητες που είναι φιλικές προς το ανθρώπινο σώμα.

Το περπάτημα, το γυμναστήριο και οι ασκήσεις με βάρη, η ποδηλασία είναι εξαιρετικά δημοφιλής ασκήσεις που βοηθούν την καρδιά και το ανθρώπινο σώμα. Είναι φιλικές για το σώμα ακόμη και όσο περνούν τα χρόνια, ωστόσο πολλές φορές χρειάζονται και άλλες προπονήσεις.

Καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να βρίσκουμε σωματικές δραστηριότητες που είναι φιλικές προς το ανθρώπινο σώμα.

Αν και ασκήσεις όπως το περπάτημα και η στατική ποδηλασία έχουν γίνει οι πιο συνιστώμενες εναλλακτικές λύσεις για τους ηλικιωμένους, υπάρχει ακόμη μια επιλογή που προσφέρει περισσότερα καρδιαγγειακά οφέλη.

Αυτή είναι η γιόγκα , μια πρακτική που συχνά παραβλέπεται υπέρ πιο έντονων ασκήσεων όπως το γυμναστήριο ή η καρδιοαναπνευστική άσκηση.

Ενεργώντας ταυτόχρονα στο σώμα και στο νευρικό σύστημα, αναγκάζει την καρδιά να αντλεί αίμα πιο έντονα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά αποτελεσματική προπόνηση που μπορεί να βελτιώσει την καρδιοαναπνευστική αντοχή με την πάροδο του χρόνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γιόγκα δίνει μεγάλη έμφαση στις τεχνικές αναπνοής, στη βαθιά χαλάρωση και στην συνειδητή αναπνοή. Αυτοί οι παράγοντες έχουν την ικανότητα να μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό ηρεμίας και να αυξάνουν την χωρητικότητα των πνευμόνων.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PubMed αναφέρει λεπτομερώς ότι η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει σημαντικά τη σωματική ικανότητα, μειώνει τους καρδιακούς βιοδείκτες (δείκτες καρδιακού στρες) και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Η διεξαγωγή μιας καλής συνεδρίας γιόγκα δεν εξαρτάται μόνο από την ευλυγισία και την καλή εκτέλεση των στάσεων, αλλά και από την τήρηση ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών όπως η συνειδητή αναπνοή, η σωστή ευθυγράμμιση, η νοητική παρουσία και η χαλάρωση.

Ένα από τα κύρια οφέλη της άσκησης είναι ότι μπορεί να γίνει μόνος στο σπίτι ή σε ομάδα σε εξωτερικό χώρο. Είτε γίνεται μόνος είτε στο σπίτι, και τα δύο προάγουν την υγεία της καρδιάς.

Το περπάτημα παραμένει στην κορυφή

Το συσσωρευμένο λίπος στην κοιλιά μετά τα 50 είναι ένα κοινό πρόβλημα, και όχι μόνο για λόγους εμφάνισης.

Καθώς το σώμα γερνάει, οι αλλαγές στον μεταβολισμό, τη μυϊκή μάζα, τις ορμόνες και το στρες οδηγούν συχνά σε αποθήκευση λίπους γύρω από την κοιλιακή χώρα. Αυτό το είδος λίπους, ιδιαίτερα το σπλαχνικό λίπος που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα, συνδέεται στενά με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τις καρδιοπάθειες και τον διαβήτη τύπου 2.

Ενώ οι έντονες προπονήσεις μπορεί να φαντάζουν απαγορευτικές ή μη βιώσιμες σε αυτή την ηλικία, οι έρευνες δείχνουν μια απλούστερη, πιο προσιτή λύση: το περπάτημα.

«Όταν ένα άτομο φτάνει ή ξεπερνά την ηλικία των 50 ετών, το κοιλιακό λίπος μπορεί να αυξηθεί ακόμη και αν είναι σωματικά δραστήριο», εξηγεί ο Dr. Narendra K Shetty.

Η γήρανση οδηγεί φυσικά σε απώλεια μυϊκής μάζας, επιβράδυνση του μεταβολισμού και αυξημένη αποθήκευση λίπους στην κοιλιά. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες στην ηλικία των 60 ετών μπορεί να φέρουν έως και τετραπλάσιο σπλαχνικό λίπος σε σχέση με τη νεαρή ενήλικη ζωή τους.

Η γοητεία του περπατήματος κρύβεται στη βιωσιμότητά του. Όπως εξηγεί ο Dr. Mathai, οι προπονήσεις υψηλής έντασης μπορεί να μην είναι πάντα κατάλληλες σε αυτό το στάδιο της ζωής, αλλά το περπάτημα παραμένει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την ενεργοποίηση της υγιούς ρύθμισης του βάρους.