«Εδώ φταίει η “κακή τεχνολογία”, ή το Κράτος που την χρησιμοποιεί ή την ανέχεται να δρα εις βάρος των πολιτών, παραβιάζοντας κάθε έννοια του Κράτους Δικαίου;»

Προχθές Παρασκευή ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο των διαλέξεων για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Θέμα της ομιλία τους ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η απονομή της Δικαιοσύνης.

Κατά την συνέντευξη που έδωσε μετά τη διάλεξή του στη δημοσιογράφο κα Τασούλα Επτακοίλη, ρωτήθηκε για τους κινδύνους που συνεπάγεται η Τεχνητή Νοημοσύνη πάνω στα δικαιώματα του ανθρώπου, ιδίως όταν το κράτος έχει στα χέρια του εξαιρετικά επικίνδυνα μέσα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Φυσικά ο Προκόπης Παυλόπουλος άδραξε την ευκαιρία για να υπενθυμίσει τη συμπεριφορά των οργάνων του Ελληνικού Κράτους μέσα από την χρήση του διαβόητου λογισμικού παρακολούθησης κινητών, του PREDATOR. Και υπενθύμισε το πώς και γιατί με ευθύνη των κυβερνητικών οργάνων το PREDATOR και μπήκε στην Ελλάδα και στη συνέχεια εξήχθη στο εξωτερικό ουσιαστικά δίχως κανένα έλεγχο.

Και συνέχισε επισημαίνοντας ότι στο μεταξύ έγινε ανεξέλεγκτη χρήση του PREDATOR στην Ελλάδα χωρίς μέχρι σήμερα να ξέρει κανείς ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές και κυρίως χωρίς οι παρακολουθούμενοι να έχουν λάβει ποτέ γνώση του γιατί παρακολουθούνταν καθώς και τι προέκυψε από τις παρακολουθήσεις.

Και ο Προκόπης Παυλόπουλος έθεσε το εξής βιτριολικό ερώτημα: «Εδώ φταίει η “κακή τεχνολογία”, ή το Κράτος που την χρησιμοποιεί ή την ανέχεται να δρα εις βάρος των πολιτών, παραβιάζοντας κάθε έννοια του Κράτους Δικαίου;»

Άδικο έχει;

Ε.Σ.