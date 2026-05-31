Η συμφωνία συνδυάζει τη μακρόχρονη παρουσία, την ισχυρή παραγωγική βάση και το εκτεταμένο δίκτυο της Νιτσιάκος στην ελληνική αγορά με τη διεθνή τεχνογνωσία και τη χρηματοοικονομική ισχύ της MHP.

Σημαντική αλλαγή στον χάρτη της ελληνικής πτηνοτροφίας σηματοδοτεί η συμφωνία εξαγοράς της Νιτσιάκος από τη MHP, τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη, η οποία ανήκει στον Ουκρανό δισεκατομμυριούχο Γιούρι Κοσιούκ. Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή απόκτηση του 70% της ελληνικής εταιρείας, με δυνατότητα μελλοντικής αύξησης της συμμετοχής έως και το 100%.

Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις τα επόμενα χρόνια, ενώ η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών. Με την κίνηση αυτή, η MHP ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας.

Η συμφωνία συνδυάζει τη μακρόχρονη παρουσία, την ισχυρή παραγωγική βάση και το εκτεταμένο δίκτυο της Νιτσιάκος στην ελληνική αγορά με τη διεθνή τεχνογνωσία και τη χρηματοοικονομική ισχύ της MHP, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες. Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής εταιρείας, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η διοίκηση της Νιτσιάκος υπογραμμίζει ότι η παραγωγική και διοικητική βάση της εταιρείας θα παραμείνει στην Ήπειρο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της και τη διατήρηση των σχέσεων με εργαζομένους, συνεργάτες και τοπικές κοινωνίες.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MHP, Γιούρι Κοσιούκ, δήλωσε ότι η στρατηγική του ομίλου δεν περιορίζεται στην επιχειρηματική ανάπτυξη, αλλά επεκτείνεται στη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και των τοπικών παραγωγών. Όπως ανέφερε, η Νιτσιάκος αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για τη διεύρυνση της παρουσίας της MHP στην Ελλάδα, χάρη στη φήμη, την ιστορία και το ανθρώπινο δυναμικό της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Νιτσιάκος, Κώστας Νιτσιάκος, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως το επόμενο βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, τονίζοντας ότι δημιουργεί νέες προοπτικές επενδύσεων και διεθνούς επέκτασης, χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητα και τις αξίες που έχει χτίσει η επιχείρηση επί δεκαετίες.

Η εξαγορά εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική επέκτασης της MHP στην Ευρώπη. Ο ουκρανικός όμιλος, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσω κυπριακής εταιρικής δομής, έχει ήδη προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές επενδύσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο τροφίμων. Το 2019 εξαγόρασε την Perutnina Ptuj στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα, ενώ το 2025 απέκτησε ποσοστό άνω του 92% της ισπανικής UVESA Group, ενισχύοντας την παρουσία της στη Δυτική Ευρώπη.

Με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 3,7 δισ. δολάρια και δραστηριότητα σε δεκάδες αγορές παγκοσμίως, η MHP του Γιούρι Κοσιούκ επιβεβαιώνει μέσω της συμφωνίας με τη Νιτσιάκος τη στρατηγική της να επενδύει σε ισχυρές τοπικές επιχειρήσεις, προσφέροντας κεφάλαια, τεχνογνωσία και πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα διανομής. Για την ελληνική αγορά τροφίμων, η συμφωνία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στον κλάδο της πτηνοτροφίας και της αγροδιατροφής.