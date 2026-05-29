Το πρώτο σχόλιο του Πούτιν για το drone που συνετρίβη στη Ρουμανία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το drone που συνετρίβη στη Ρουμανία μπορεί να είναι ουκρανικό, στην πρώτη αντίδρασή του για το περιστατικό και ζήτησε να παραδοθούν τα συντρίμμια στη Ρωσία, προκειμένου να διεξαχθεί «αντικειμενική έρευνα».

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Καζακστάν, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό στη Ρουμανία, το οποίο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Ήδη, η Ρουμανία έχει ανακοινώσει πως θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο.

Επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε εκφράσει νωρίτερα και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Πούτιν αμφισβήτησε ότι είναι της Μόσχας το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία και πρόσθεσε ότι μπορεί να είναι ουκρανικό.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι ουκρανικά drones έχουν πετάξει ξανά πάνω από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. «Πιστεύω ότι εδώ έχουμε την ίδια κατάσταση», συμπλήρωσε. Επίσης, δήλωσε ότι θα πρέπει να παραδοθούν στη Ρωσία τα συντρίμμια του drone προκειμένου η Μόσχα να κάνει τη δική της «ανεξάρτητη» έρευνα.

Νικουσόρ Νταν: Η επιθετικότητα της Ρωσίας δεν σταματά στα σύνορα

Περίπου την ίδια ώρα, ο Ρουμάνος πρόεδρος, Νικουσόρ Νταν, τόνιζε πως η ρωσική επιθετικότητα δεν σταματά στα σύνορα και υπογράμμιζε ότι πρέπει να σταματήσει η «απόλυτη περιφρόνηση» της Ρωσίας για το διεθνές δίκαιο και τις ζωές των αμάχων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όπως έχουν καταστήσει σαφές σήμερα οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας στην Ευρώπη και στον κόσμο, η επιθετικότητα της Ρωσίας δεν σταματά στα σύνορα», υπογράμμισε ο Ρουμάνος πρόεδρος, έπειτα από επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Συνεχίζοντας τις επιθέσεις στην Ουκρανία και απειλώντας γειτονικά μέλη του ΝΑΤΟ, η Ρωσία επιδεικνύει απόλυτη περιφρόνηση για το0 διεθνές δίκαιο και τις ζωές αθώων αμάχων. Αυτό πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Η Ρωσία, συμπλήρωσε ο Νταν, πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις και να εμπλακεί σε σε ουσιαστικό διάλογο για μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, η Ρουμανία και η Ουκρανία θα επιδιώξουν την επιτάχυνση της συμπαραγωγής drones, προκειμένου να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δήλωσε ακόμα.