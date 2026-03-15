Ερωτήματα και ΕΔΕ για το θανατηφόρο τροχαίο. Ο αστυνομικός συνελήφθη.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε έξω από τη Βουλή, πριν από δύο ημέρες.

Ένας άνθρωπος 63 ετών «έχασε» τη ζωή του όταν μηχανή έπεσε πάνω του παραβιάζοντας το κόκκινο. Στο τιμόνι, ένας αστυνομικός.

Είναι λίγο μετά τις 05.30 τα ξημερώματα επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας. Το φανάρι είναι κόκκινο, ωστόσο, ο άνδρας της Ελληνικής Αστυνομίας που φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», επιλέγει να παραβιάσει τον φωτεινό σηματοδότη.

Μάλιστα, ο αστυνομικός παρανομεί, σύμφωνα με αποκλειστικά βίντεο που εξασφάλισαν «Εξελίξεις Τώρα» και MEGA, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πέρα από το ότι παραβιάζει το κόκκινο φανάρι, πορεύεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα της καθόδου και όχι της ανόδου, όπως είναι υποχρεωμένος βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ελάχιστα μέτρα και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, ο αστυνομικός συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με το μοναδικό όχημα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και κινείται στη μεσαία λωρίδα του δρόμου απολύτως νόμιμα.

Μετά την ισχυρή σύγκρουση, οι δύο μοτοσικλέτες εκσφενδονίζονται. Οι δύο οδηγοί σέρνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ο αστυνομικός μαζί με την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα στο ρεύμα της ανόδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh3er3sc23op?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ερωτήματα και ΕΔΕ - Σοκάρει το ηχητικό του αυτόπτη μάρτυρα σε φίλο του

Ο 63χρονος που οδηγούσε χωρίς να προβεί σε κάποια παρανομία βρίσκεται πεσμένος στην άσφαλτο, βαριά τραυματισμένος. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία διακομίσθηκε στον Ευαγγελισμό μετά το σφοδρό τροχαίο. Στις εννέα το βράδυ υπέκυψε στα τραύματά του.

«Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας», αναφέρει η οικογένειά σε ανακοίνωσή της.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τα αδικήματα της «επικίνδυνης οδήγησης» και για «ανθρωποκτονία από αμέλεια», ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

«Τι είδα μπροστά μου, τον σκότωσε μπροστά στα μάτια μου…» ακούγεται να λέει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh3etfjzuct5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η οικογένεια θα διεκδικήσει την δικαίωσή της»

Ο Χαράλαμπος Καλούδης, δικηγόρος της οικογένειας του 63χρονου θύματος, μίλησε στις Εξελίξεις Τώρα.

«Η ίδια η οικογένεια για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με οπτικοακουστικό υλικό τώρα, αυτή τη στιγμή. Παρακολουθήσαμε παγωμένοι αυτή τη στιγμή την εγκληματική οδήγηση του υπαίτιου αστυνομικού που είχε ως αποτέλεσμα τον άδικο χαμό του 63χρονου. Η οικογένεια είναι συγκλονισμένη μεν, αλλά είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τη δικαίωσή της, αλλά θα τη διεκδικήσει εκεί που πρέπει. Και εκεί που πρέπει είναι τα δικαστήρια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και για την προσπάθεια που κάνετε ως εκπομπή. Ωστόσο η οικογένεια επιθυμεί να δώσει τη «μάχη» και δικαίωση εντός των αρμοδίων δικαστηρίων. Οι όποιες ενέργειες και απαντήσεις μας θα γίνονται θεσμικά στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές και μόνο. Όπως και να ‘χει όμως, η ανακοίνωση η πλήρης που έχω στείλει αναφέρουν τις συγκεκριμένες σκέψεις που εντοπίσατε και η ίδια σε σχέση με το πότε λήφθηκε η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα και με ποιον τρόπο και πώς αυτός ο άνθρωπος προσέγγισε την οικογένεια, το οποίο είναι πραγματικά συγκινητικό», είπε.

«Είμαστε πολύ νωρίς στη διαδικασία για να κλείσει η δικογραφία, να φτάσουμε στο σημείο της συζήτησης στο ακροατήριο. Εικάζουμε ότι μέσα στον επόμενο ενάμισι χρόνο περίπου. Με περισσότερες μαρτυρίες γίνεται και πληρέστερη η δικογραφία. Ωστόσο σε αυτό το σημείο επειδή όπως αντιλαμβάνεστε η δικογραφία είναι ακόμα ενεργή, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω για να μην επηρεάσω το έργο της ανάκρισης», συνέχισε για τον χρόνο που εικάζεται ότι θα δικαστεί η υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh3ezv0ebb3t?integrationId=40599y14juihe6ly}