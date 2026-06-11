ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ «παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση.

Με την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζουν υπέρ «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Από την άλλη πλευρά, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ «παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση.

«Μετά από 28 χρόνια, μετά από δεκαετίες στασιμότητας, αδράνειας και ομηρίας, γίνεται μια ιστορική θεσμική αλλαγή και τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας αδειοδοτούνται οριστικά, με διαφάνεια, κριτήρια, μέσα από τη διαδικασία του ΕΣΡ», τόνισε αναφερόμενος στο νομοθέτημα ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα σημείωσε πως καταργούνται στην πράξη οι δυο βασικές διατάξεις του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι «δεν αποφασίζει ο εκάστοτε υπουργός» και ότι «δεν παίρνει άδεια όποιος δίνει τα περισσότερα χρήματα, κάτι που άρχισε από τα Ινστιτούτα Φλωρεντίας και κατέληξε στα δικαστήρια...».

Όσον αφορά την τροπολογία Γεραπετρίτη για τη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, η ρύθμιση πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ.

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ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ δήλωσαν «παρών», ενώ το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά.