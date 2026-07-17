Αρχαιολόγοι δίνουν μάχη με τον χρόνο για να διασώσουν έναν αιγυπτιακό τάφο 3.000 ετών που ήρθε στο φως στο Λούξορ, σε μια τοποθεσία «εξαιρετικά ευάλωτη σε ξαφνικές πλημμύρες».

Οι ανασκαφές στη αρχαία θηβαϊκή Νεκρόπολη της Αιγύπτου ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2018, με τις εργασίες πεδίου να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη στο κάτω Σέιχ Αμπντ ελ-Κούρνα.

Επί του παρόντος, ελάχιστα στοιχεία έχουν διασωθεί για την προϊστορία αυτής της περιοχής στο δυτικό τμήμα του Λούξορ, εν μέρει λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν καταστροφές σε αρχαίες ταφές της περιοχής.

Ένας από τους τάφους που ανασκάφηκαν πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε ένα πρόσωπο που ονομαζόταν Πασέρ, με καλλιτεχνικές επιτύμβιες επιγραφές που χρονολογούνται από την εποχή του.

Στην αυλή του νεκροταφείου βρέθηκαν αρκετά καλά διατηρημένα αρχιτεκτονικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης από τα αποκαλούμενα «λασπότουβλα», ανάμεσα στα οποία μεσολαβεί ένα κενό που προοριζόταν για τη στερέωση μιας επιτύμβιας πλάκας.

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Εντοπίστηκε επίσης μια σκάλα που περιβάλλεται από ράμπες και στις δύο πλευρές, η οποία οδηγεί στην είσοδο του νεκροταφείου.

Παρόλο που έχουν ανακαλυφθεί πολλοί τάφοι στην περιοχή, μερικοί από τους οποίους χρονολογούνται πριν από 3.000 χρόνια, η εκτεταμένη συντήρηση και η διαχείριση κινδύνου στην τοποθεσία παραμένουν πρόκληση, αναφέρουν οι ερευνητές.

«Τα μνημεία σε αυτή την περιοχή είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε ξαφνικές πλημμύρες λόγω της θέσης τους στο χαμηλότερο σημείο του βουνού στο Σέιχ Αμπντ ελ-Κούρνα, και παρουσιάζουν ήδη ενδείξεις προηγούμενων πλημμυρών, αλλά και των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισμού και Αρχαιοτήτων.

Οι πλημμύρες στην περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές στους τάφους και στα ευαίσθητα χαρακτικά και τις διακοσμήσεις τους, προειδοποιούν οι ερευνητές.

Έτσι, οι στόχοι των εν εξελίξει ανασκαφικών προγραμμάτων δεν είναι μόνο η αποκάλυψη των τάφων, αλλά και η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων και δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνου στην περιοχή γύρω από αυτούς, τονίζουν.

Καθώς οι ξαφνικές πλημμύρες παραμένουν σημαντικός κίνδυνος, οι μεγάλοι όγκοι σύγχρονων μπαζών που περιβάλλουν τους τάφους στην περιοχή θα πρέπει να απομακρυνθούν και να δημιουργηθούν κανάλια αποστράγγισης, επισημαίνουν οι αρχαιολόγοι.

Οι ερευνητές ελπίζουν να υιοθετήσουν μια διεπιστημονική προσέγγιση στην ανασκαφή, ενσωματώνοντας γνώσεις και τεχνικές από ένα ευρύ φάσμα πεδίων, συμπεριλαμβανομένης της Αιγυπτιολογίας, της αρχαιολογίας, της συντήρησης, της αποκατάστασης, των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, της γεωλογίας και υδρολογίας, καθώς και της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και κινδύνων.

Επιθυμούν να δοκιμάσουν μια πιλοτική εφαρμογή για την ψηφιακή τεκμηρίωση και την ανάλυση υλικών της ζωγραφικής διακόσμησης των τάφων.

Οι ερευνητές ελπίζουν επίσης ότι η εν εξελίξει αποστολή θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μη επεμβατικών ψηφιακών τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, τη δημοσίευση και την προσβασιμότητα στα κατάλοιπα του αρχαίου πολιτισμού.

Σχεδιάζουν να μελετήσουν περαιτέρω τα λείψανα των ανθρώπων που θάφτηκαν εκεί, ώστε να προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ των νεκροταφείων της περιοχής και του γύρω περιβάλλοντος.

Πηγή: Independent