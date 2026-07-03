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Η Αίγυπτος για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στη φάση των «16» Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλντι κρίθηκε η αναμέτρηση της Αυστραλίας απέναντι στην Αίγυπτο για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με τους «Φαραώ» να συνεχίζουν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η Αίγυπτος προηγήθηκε νωρίς στην αναμέτρηση, με γκολ του Ασούρ στο 13΄. Ο Χάνι έκανε τη σέντρα στην περιοχή, ο Ασούρ βρέθηκε ολομόναχος και έκανε το 1-0

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Στο 16΄ η Αίγυπτος απείλησε ξανά την εστία του Ράιαν, με το σουτ του Μάρμους να καταλήγει στα σώματα.

Η Αυστραλία πίεσε και έψαξε την ισοφάριση, ωστόσο το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την Αίγυπτο προηγούμενη έχοντας το πάνω χέρι.

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Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου η Αίγυπτος άγγιξε το 2-0, όμως ο Μάρμους αστόχησε σε τετ α τετ.

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Στο 55ο λεπτό τα «καγκουρό» έφεραν το ματς στα ίσια. Ο Ο'Νιλ εκτέλεσε το φάουλ στην περιοχή, όμως ο Χάνι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του.

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Στις καθυστερήσεις η Αίγυπτος έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να κλειδώσει την πρόκριση, όμως το τελικό 1-1 οδήγησε την αναμέτρηση στην παράταση.

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Στο έξτρα μισάωρο καμία από τις δύο ομάδες δε βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα και έτσι ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλντι.

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Στα πέναλντι η Αυστραλία αστόχησε δις με τους Σούταρ και Χέρινγκτον, ενώ η Αίγυπτος ήταν εύστοχη και στις τέσσερις εκτελέσεις.

Αποτέλεσμα στα πέναλντι 4-2 και η Αίγυπτος πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026.

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