Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλντι κρίθηκε η αναμέτρηση της Αυστραλίας απέναντι στην Αίγυπτο για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με τους «Φαραώ» να συνεχίζουν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
Η Αίγυπτος προηγήθηκε νωρίς στην αναμέτρηση, με γκολ του Ασούρ στο 13΄. Ο Χάνι έκανε τη σέντρα στην περιοχή, ο Ασούρ βρέθηκε ολομόναχος και έκανε το 1-0
{https://exchange.glomex.com/video/v-djp4x3l59izl?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στο 16΄ η Αίγυπτος απείλησε ξανά την εστία του Ράιαν, με το σουτ του Μάρμους να καταλήγει στα σώματα.
Η Αυστραλία πίεσε και έψαξε την ισοφάριση, ωστόσο το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την Αίγυπτο προηγούμενη έχοντας το πάνω χέρι.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djp5kqqk9f35?integrationId=40599y14juihe6ly}
Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου η Αίγυπτος άγγιξε το 2-0, όμως ο Μάρμους αστόχησε σε τετ α τετ.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djp6553u871t?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στο 55ο λεπτό τα «καγκουρό» έφεραν το ματς στα ίσια. Ο Ο'Νιλ εκτέλεσε το φάουλ στην περιοχή, όμως ο Χάνι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djp6cvwlfi6x?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στις καθυστερήσεις η Αίγυπτος έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να κλειδώσει την πρόκριση, όμως το τελικό 1-1 οδήγησε την αναμέτρηση στην παράταση.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djp74mlzuprd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στο έξτρα μισάωρο καμία από τις δύο ομάδες δε βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα και έτσι ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλντι.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djp83su41jpl?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στα πέναλντι η Αυστραλία αστόχησε δις με τους Σούταρ και Χέρινγκτον, ενώ η Αίγυπτος ήταν εύστοχη και στις τέσσερις εκτελέσεις.
Αποτέλεσμα στα πέναλντι 4-2 και η Αίγυπτος πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djp8k7ykstux?integrationId=40599y14juihe6ly}