Ο Συνήγορος επισημαίνει ότι η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό με κριτήριο την εθνικότητα ή την εθνική καταγωγή δεν συνάδει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει έντονη ανησυχία για επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταγγελλόμενης άρνησης παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες, τα οποία, σύμφωνα με αναφορές που έχουν φτάσει στην Αρχή, φαίνεται να συνδέονται με την εθνικότητα ή και την εθνική καταγωγή τους.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις διακρίσεις

Σε ανακοίνωσή του, ο Συνήγορος επισημαίνει ότι η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό με κριτήριο την εθνικότητα ή την εθνική καταγωγή δεν συνάδει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Διευκρινίζει μάλιστα ότι η επίκληση πολιτικών, ιδεολογικών ή άλλων πεποιθήσεων δεν απαλλάσσει ιδιώτες και επιχειρήσεις από την υποχρέωση τήρησης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων.

Η Αρχή υπενθυμίζει παράλληλα τις ποινικές συνέπειες που προβλέπει η νομοθεσία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 4443/2016, η παραβίαση της απαγόρευσης διακριτικής μεταχείρισης κατά τη διάθεση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο κοινό, μεταξύ άλλων για λόγους εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, τιμωρείται με φυλάκιση από έξι μήνες έως τρία χρόνια και χρηματική ποινή από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες πράξεις διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Έκκληση σε επιχειρήσεις και αρμόδιες αρχές

Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που διαθέτουν αγαθά και υπηρεσίες στο κοινό να εφαρμόζουν χωρίς εξαιρέσεις την αρχή της ίσης μεταχείρισης, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή άλλου προστατευόμενου χαρακτηριστικού.

Ταυτόχρονα, απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες διοικητικές και διωκτικές αρχές να διερευνούν κάθε σχετική καταγγελία και να λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ρατσιστικών συμπεριφορών. Η Αρχή υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να εξετάζει σχετικές αναφορές και να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν ζητήματα πιθανής παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.