Επιβάτες και μέλη του πληρώματος ακινητοποίησαν τον δράστη και ανέκτησαν τον έλεγχο, καταφέρνοντας να προσγειώσουν το αεροσκάφος με ασφάλεια.

Ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του κατά τη διάρκεια πτήσης της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ, περιέγραψε στον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Τραυματισμένος και πεσμένος στο πάτωμα του πιλοτηρίου, αντιλήφθηκε ότι το αεροσκάφος έχανε απότομα ύψος και, σε μια τελευταία προσπάθεια, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους επιβάτες να εισέλθουν και να συμβάλουν στην ανάκτηση του ελέγχου.

«Ήμουν κάτω, τραυματισμένος, αλλά είπα στον εαυτό μου να κάνω μια τελευταία προσπάθεια να ανοίξω την πόρτα από μέσα», τόνισε κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με τον Ν. Μόντι. «Μπήκαν και άλλοι και συνέβαλαν στον έλεγχο της κατάστασης. Φυσικά πάλευα για τη δική μου ζωή, αλλά ταυτόχρονα ήξερα ότι δεν θα άφηνα τους άλλους να πεθάνουν», πρόσθεσε.

Ο Ματσάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη της πτήσης από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να εκτραπεί προς τη Σαουδική Αραβία.

Το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος κατά περισσότερα από 17.000 πόδια (5.200 μέτρα), περίπου δύο ώρες μετά την απογείωσή του. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος ακινητοποίησαν τον δράστη και ανέκτησαν τον έλεγχο, καταφέρνοντας να προσγειώσουν το αεροσκάφος με ασφάλεια.

«Ήρωας»

Ο Μόντι είπε στον κυβερνήτη ότι «το θάρρος, η ψυχραιμία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων έσωσαν τις ζωές τόσων ανθρώπων» και πως ολόκληρη η χώρα είναι υπερήφανη γι' αυτόν.

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Ο πιλότος, τον οποίο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε επίσης «πραγματικό ήρωα», μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Αργότερα μετέβη αεροπορικώς στο Άμπου Ντάμπι, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η ινδική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Ματσάρ «είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει». Ο πρέσβης Ντιπάκ Μίταλ δήλωσε «υπερήφανος για τον κυβερνήτη Σμιτ για τη γενναιότητά του», τονίζοντας ότι ένιωσε «μεγάλη ανακούφιση» όταν τον συνάντησε.

Με πληροφορίες από BBC