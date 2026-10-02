Ο ιάπωνας θρύλος του bodybuilding, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλητισμού στη χώρα του, ακολουθεί μια διατροφή που βασίζεται κυρίως στα φυτικά προϊόντα.

Στα 90 του χρόνια, ο Toshisuke Kanazawa παραμένει ένας από τους πιο καταξιωμένους bodybuilders στην Ιαπωνία. Ο 19 φορές εθνικός πρωταθλητής διατηρεί ένα αξιοζήλευτο σώμα και γραμμωμένους μυς που θυμίζουν άνθρωπο πολύ νεότερης ηλικίας.

Πίνοντας το πράσινο τσάι του, ο Kanazawa μίλησε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης για τις διατροφικές του συνήθειες.

Η διατήρηση αυτής της φυσικής κατάστασης απαιτεί καθημερινά υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, η οποία όμως στην περίπτωσή του δεν προέρχεται ποτέ από κρέας ή ψάρι. «Δεν έχω καπνίσει ποτέ, ούτε έχω πιει αλκοόλ, και σταμάτησα να καταναλώνω κρέας και ψάρι εδώ και δεκαετίες», εξήγησε σε μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα οποία και το βιετναμέζικο «Vnexpress».

Το καθημερινό του διαιτολόγιο περιλαμβάνει άφθονο καστανό ρύζι πασπαλισμένο με furikake, natto και σούπα miso, συνοδευμένο από μερικά βραστά αβγά. «Παλιότερα έπινα έξι ποτήρια πρωτεϊνούχου ροφήματος την ημέρα, αλλά τώρα τα έχω μειώσει σε τρία. Όσο μεγαλώνω, το στομάχι μου δυσκολεύεται να διαχειριστεί μεγάλες ποσότητες υγρών», αστειεύεται.

Στον τομέα της άσκησης, προτιμά κυρίως προπονήσεις σε μηχανίσματα υποβοήθησης. Οι έξεις στο μονόζυγο (pull-ups) και η πρέσα ποδιών είναι οι αγαπημένες του ασκήσεις, σε αντίθεση με τα καθίσματα (squats) και τις πιέσεις πάγκου (bench press), τις οποίες έχει εγκαταλείψει. «Κάνω ό,τι είναι καλύτερο για το σώμα μου σε αυτή την ηλικία», εξηγεί.

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Ο Kanazawa είναι πεπεισμένος ότι «η αποκατάσταση μετά τις προπονήσεις με βάρη γίνεται πιο αργά πλέον, γι' αυτό και δίνω πάντα έμφαση στο καλό διάλειμμα μεταξύ των σετ και κοιμάμαι περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ». Ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα έξι μέρες την εβδομάδα, σε δίωρες συνεδρίες. «Έχτισα τους μυς μου με φυσικό τρόπο και, δόξα τω Θεό, το μυαλό μου λειτουργεί ρολόι», κατέληξε.

Πηγή: as.com