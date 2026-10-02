Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες. Η λεία τους έφτανε τα 8 εκατ. ευρώ.

Εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών Αρχών της Κατερίνης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ανάμεσα τους, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα.

Πώς δρούσε

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως προσέλκυαν πολίτες ώστε να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα με το «δέλεαρ» των υψηλών αποδόσεων. Λειτουργούσαν, δε, με χαρακτηριστικά «πυραμίδας», καθώς οι επενδυτές καλούνταν να προσελκύσουν με τη σειρά τους άλλα άτομα ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά και άλλα πειστήρια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές Αρχές.

Για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

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Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από πολύμηνη και αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας, παραπλανώντας τους πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί διπλασιασμού του αρχικού τους κεφαλαίου.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Πιερίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Πρέβεζας, Αττικής και Καβάλας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων τα 2 αρχηγικά και σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.

Όπως έχει εξακριβωθεί τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8.000.000 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό χρηματικό ποσό να ανέρχεται στις 55.970 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 5 γραφεία, 9 οικίες και σε άλλους χώρους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

32 κινητά τηλέφωνα,

38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (USB Sticks),

16 δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων,

28 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

15 tablets,

1 μηχανή καταμέτρησης χρημάτων,

1 καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών,

τραπεζικές κάρτες,

κάρτες κινητών τηλεφώνων και

το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.

Επιπλέον στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, 3 κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.