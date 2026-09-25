Από τη Bybit και τη Poly Network έως τη Mt. Gox, οι κλοπές σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων ξεπερνούν τα 4 δισ. δολάρια.

Νέα μεγάλη κυβερνοεπίθεση στον χώρο των κρυπτονομισμάτων φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ψηφιακές πλατφόρμες. Η Bidget έκανε γνωστό την Παρασκευή (25/09), ότι έπεσε θύμα τέτοιας επίθεσης, καθώς εκλάπησαν κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας περίπου 350 εκατ. δολαρίων.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις σε crypto πλατφόρμες παραμένουν συχνές. Σύμφωνα με στοιχεία της TRM Labs, μόνο το 2025 κλάπηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 2,9 δισ. δολαρίων σε σχεδόν 150 διαφορετικές επιθέσεις.

Η νέα υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά από μεγάλες κλοπές που έχουν καταγραφεί από τη δημιουργία του Bitcoin, με ορισμένες να αφορούν ποσά άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Οι μεγαλύτερες κλοπές crypto

Bybit – 1,5 δισ. δολάρια: Τον Φεβρουάριο του 2025 σημειώθηκε η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα γνωστή κλοπή κρυπτονομισμάτων, με Ether αξίας περίπου 1,5 δισ. δολαρίων να αφαιρείται από την πλατφόρμα. Το FBI απέδωσε την επίθεση στη Βόρεια Κορέα, η οποία έχει αρνηθεί τις σχετικές κατηγορίες.

Poly Network – 610 εκατ. δολάρια: Τον Αύγουστο του 2021 χάθηκαν περίπου 610 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα από την πλατφόρμα Poly Network. Στη συνέχεια, οι δράστες επέστρεψαν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων.

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Ronin Network – 540 εκατ. δολάρια: Τον Μάρτιο του 2022, χάκερ έκλεψαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 540 εκατ. δολαρίων από το δίκτυο Ronin, το οποίο συνδέεται με το δημοφιλές παιχνίδι Axie Infinity.

Coincheck – 530 εκατ. δολάρια: Τον Ιανουάριο του 2018, η ιαπωνική πλατφόρμα Coincheck αποτέλεσε στόχο επίθεσης, με κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 530 εκατ. δολαρίων να κλέβονται από διαδικτυακό «hot wallet».

Mt. Gox – περίπου 500 εκατ. δολάρια: Μία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές υποθέσεις αφορά το ανταλλακτήριο Mt. Gox. Bitcoin αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων είχαν κλαπεί σταδιακά από το 2011 έως το 2014, οδηγώντας τελικά την εταιρεία σε χρεοκοπία.

Με πληροφορίες του Reuters