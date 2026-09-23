Αναλυτές της BTIG εστιάζουν στην περιοχή των 75.000 δολαρίων ως σημαντικό επίπεδο στήριξης για το Bitcoin.

Ήπιες πιέσεις καταγράφει η αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί στα 85.786,70 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,67% ή 580,11 δολαρίων. Ανάλογη είναι η εικόνα στα περισσότερα μεγάλα ψηφιακά νομίσματα, καθώς το Ether διαμορφώνεται στα 2.730,80 δολάρια με απώλειες 0,85%, ενώ το Solana υποχωρεί κατά 0,94% στα 117,13 δολάρια.

Σε αρνητικό έδαφος κινείται και το Dogecoin, το οποίο καταγράφει πτώση 0,55% στα 0,0995 δολάρια. Εξαίρεση αποτελεί το XRP, το οποίο εμφανίζει άνοδο 0,40% και διαπραγματεύεται στα 1,59 δολάρια, διαφοροποιούμενο από τη γενικότερη τάση της αγοράς.

Η βραχυπρόθεσμη διόρθωση έρχεται έπειτα από την ισχυρή ανάκαμψη που προηγήθηκε στο Bitcoin. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες από την αρχή του έτους και παραμένει αισθητά χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του, η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Η τιμή του έχει ενισχυθεί περισσότερο από 8% μέσα σε μία εβδομάδα και περίπου 34% κατά το τελευταίο τρίμηνο, επαναφέροντας το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η ανάκαμψη αποδίδεται εν μέρει και στη βελτίωση ορισμένων θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η δραστηριότητα στα δίκτυα blockchain έχει ενισχυθεί, ενώ η αυξανόμενη παρουσία μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων, όπως η BlackRock, έχει διευρύνει τη θεσμική συμμετοχή στον κλάδο.

Το κρίσιμο όριο

Στο τεχνικό μέτωπο, αναλυτές της BTIG εστιάζουν στην περιοχή των 75.000 δολαρίων ως σημαντικό επίπεδο στήριξης για το Bitcoin. Η παραμονή της τιμής πάνω από το συγκεκριμένο όριο θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής, ενώ η περιοχή των 90.000 δολαρίων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής της αγοράς.

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Η πρόσφατη βελτίωση του κλίματος έχει επηρεάσει θετικά και μετοχές εταιρειών με άμεση έκθεση στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων η Strategy και η Coinbase, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές του κλάδου μετά την ανάκαμψη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το ρυθμιστικό τοπίο στις ΗΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας. Οι εξελίξεις γύρω από το Clarity Act και τη διαδικασία προώθησής του στο Κογκρέσο παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο επιδιώκει να αποσαφηνίσει την εποπτεία της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της SEC και της CFTC.