Η πλειονότητα των πολιτών σε έξι χώρες θεωρεί ότι υπάρχει τουλάχιστον «μέτριος» κίνδυνος η ΤΝ να «καταστρέψει την ανθρωπότητα», ενώ η πλειοψηφία επιθυμεί την παύση της περαιτέρω ανάπτυξής της, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του POLITICO.

Ο πανικός για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) που ξεκίνησε από τη Σίλικον Βάλεϊ και οδήγησε σε αυξανόμενες εκκλήσεις στις ΗΠΑ για πάγωμα της ανάπτυξής της, σαρώνει πλέον ολόκληρη τη Δύση.

Μια νέα δημοσκόπηση του POLITICO αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη επιθυμεί την παύση της ανάπτυξης της ΤΝ, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις - με τους περισσότερους να πιστεύουν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η τεχνολογία αυτή να καταστρέψει την ανθρωπότητα.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε πολλές χώρες δηλώνει ότι είναι αποδεκτό για τη χώρα τους να μείνει πίσω από άλλες στην ανάπτυξη της ΤΝ, εφόσον αυτό σημαίνει μεγαλύτερη υπευθυνότητα και ασφάλεια κατά την εξέλιξή της. Παράλληλα, θεωρούν πιθανότερο η ΤΝ να καταστρέψει θέσεις εργασίας παρά να δημιουργήσει νέες.

Αυτές οι εξελίξεις έρχονται τη στιγμή που οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ρύθμισης - ή μη - της τεχνολογίας.

Οι πολίτες ζητούν «φρένο», αδιαφορώντας για την κούρσα της καινοτομίας

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η οποία διεξήχθη από την ανεξάρτητη εταιρεία Public First, αναδεικνύουν το μέγεθος της διασποράς των φόβων για την ΤΝ, την ώρα που ορισμένοι ηγέτες του κλάδου προειδοποιούν ότι η πρόοδος της τεχνολογίας θα μπορούσε να έχει δυνητικά σοβαρές συνέπειες. Παράλληλα, αποτυπώνουν την ξεκάθαρη προτίμηση των πολιτών για «φρένο», ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν επαναστατικές καινοτομίες ή ότι η χώρα τους θα μείνει πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τις κυβερνήσεις, τα ευρήματα συνιστούν μια αυστηρή προειδοποίηση για τις πολιτικές αντιδράσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αν δεν λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της τεχνολογίας, καθώς ηγέτες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ σπεύδουν να διαμορφώσουν τις ανάλογες πολιτικές.

Σε έξι χώρες - ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία - περίπου το 50% των ερωτηθέντων ενηλίκων δήλωσε ότι η ΤΝ είναι ήδη αρκούντως ανεπτυγμένη και ως εκ τούτου υποστηρίζει μια παύση στην περαιτέρω εξέλιξή της για τη μείωση των κινδύνων, αντί της συνέχισης για επιπλέον οφέλη. Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο (51%) και χαμηλότερο στη Γερμανία (45%).

Την ίδια στιγμή, μόλις το 30% έως 40% των ενηλίκων σε κάθε χώρα τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της ανάπτυξης με στόχο την επίτευξη «σημαντικών οφελών».

Ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό - πάνω από το μισό σε κάθε χώρα που συμμετείχε στη δημοσκόπηση και έως σχεδόν τα δύο τρίτα στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά - δήλωσε ότι υπάρχει τουλάχιστον «μέτριος» κίνδυνος η τεχνολογία να «καταστρέψει την ανθρωπότητα».

Ο τεχνο-πανικός και η «δύσκολη θέση» των Βρυξελλών

Ο σκεπτικισμός αυτός γύρω από την ΤΝ θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της Ευρώπης να παραμείνει ανταγωνιστική: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υιοθέτησε μια προσεκτική στάση θεσπίζοντας την πρώτη παγκοσμίως νομοθεσία για την ΤΝ το 2024, δεν φιλοξενεί σχεδόν κανέναν πάροχο μοντέλων αιχμής, με τη γαλλική Mistral να αποτελεί την πιο αξιόλογη εξαίρεση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συντάχθηκε με τις εκκλήσεις για παύση, δηλώνοντας κατά την ετήσια ομιλία της την περασμένη εβδομάδα ότι «αν οι άνθρωποι που αναπτύσσουν την τεχνολογία εκφράζουν ξεκάθαρες ανησυχίες, τότε πρέπει να είμαστε κι εμείς ξεκάθαροι». Η ίδια κάλεσε τα κύρια εργαστήρια ΤΝ σε συζητήσεις για το πώς η ΕΕ θα μπορούσε να «στηρίξει» τις προσπάθειες της βιομηχανίας για τη ρύθμιση του ρυθμού ανάπτυξης.

Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις, ωστόσο, έχουν φέρει τους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής σε δύσκολη θέση, καθώς η ΕΕ ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος, σχεδιάζοντας επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε υπολογιστική ισχύ και προσπαθώντας να ενισχύσει τα χαμηλά ποσοστά υιοθέτησης της ΤΝ.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δέχτηκαν πρόσθετη πίεση από ακτιβιστές, όταν το κίνημα PauseAI διαδήλωσε έξω από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Δεν θα επιβιβαζόμασταν σε ένα αεροπλάνο που έχει μία στις δέκα πιθανότητες να εκραγεί στον αέρα», δήλωσε ο Ντιντιέ Κουέρνελ, συντονιστής του PauseAI στο Βέλγιο, αναφερόμενος σε πρόσφατη εκτίμηση υπαλλήλου της Anthropic ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η ΤΝ να αφανίσει την ανθρωπότητα. «Αυτό ακριβώς ανεχόμαστε σήμερα με την ΤΝ».

Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της ΤΝ έχουν πλέον περάσει στο προσκήνιο, αφού κορυφαία στελέχη του κλάδου - συμπεριλαμβανομένων του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI Σαμ Άλτμαν και του Έλον Μασκ - έθεσαν το ζήτημα τις τελευταίες ημέρες.

Η συναίνεση επί του θέματος κατέρρευσε γρήγορα στις ΗΠΑ, αφότου ο Τραμπ χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις για την ΤΝ «απάτη», εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες για μια άμεση διακομματική συμφωνία ρύθμισης. Έκτοτε, άλλοι ηγέτες του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Ντέιβιντ Σακς, υποβάθμισαν ομοίως τους κινδύνους, κατηγορώντας τους κινδυνολόγους για υπερβολή.

«Αυτή η δημοσκόπηση ταιριάζει στο κλασικό μοτίβο τεχνο-πανικού: ελάχιστες πραγματικές βλάβες σήμερα, αλλά άφθονος φόβος για το αύριο», δήλωσε ο Νιλ Τσίλσον, επικεφαλής πολιτικής ΤΝ στο αμερικανικό Abundance Institute. Ο Τσίλσον επεσήμανε πως σε κάθε χώρα εκτός από την Ισπανία, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων - ή και περισσότερο - είχε σπάνια ή δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ΤΝ.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν βιώσει ακόμα τα οφέλη της ΤΝ, αλλά έχουν ακούσει πολλές τρομακτικές ιστορίες για το μέλλον της», πρόσθεσε. «Για την ώρα, ο φόβος προσπερνά την εμπειρία. Όμως η εμπειρία θα τον φτάσει».

Παρ' όλα αυτά, πολλοί Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί ηγέτες σε επίπεδο πολιτειών πιέζουν για αυστηρότερους ελέγχους, αγνοώντας την παθητική στάση του Τραμπ και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στην Καλιφόρνια, το παγκόσμιο κέντρο της βιομηχανίας ΤΝ, οι πολιτικοί αυστηροποιούν επίσης τους κανόνες, καθώς οι ψηφοφόροι εκεί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην τεχνολογία. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιταχύνει την εφαρμογή νέων προτύπων εποπτείας της ΤΝ και ανέθεσε σε κρατικές υπηρεσίες να εξετάσουν εάν απαιτείται υποχρεωτικός «διακόπτης απενεργοποίησης» για τα πιο προηγμένα μοντέλα.

Η επιφυλακτικότητα ξεπέρασε τις κομματικές γραμμές, αν και με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ΗΠΑ

Καθώς οι πολιτικοί στην Αμερική και πέραν αυτής εισακούουν τις προειδοποιήσεις, το ίδιο κάνουν και οι ψηφοφόροι.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι πολίτες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη θεωρούν τις προειδοποιήσεις των ερευνητών της βιομηχανίας θεμιτές. Όταν ερωτήθηκαν αν το προσωπικό των εργαστηρίων ΤΝ πιστεύει πραγματικά τους φόβους του ότι «η ΤΝ θα μας σκοτώσει όλους» ή αν πρόκειται για «προωθητικό κόλπο» για τη δημιουργία θορύβου γύρω από τα προϊόντα τους, οι ενήλικες και στις έξι χώρες έτειναν να θεωρούν τις προειδοποιήσεις ειλικρινείς.

Κι αυτό παρά τις εκτιμήσεις ορισμένων παρατηρητών της αγοράς ότι οι εταιρείες ΤΝ αιχμής ενδέχεται να επιδίωξαν να επωφεληθούν από τη δημοσιότητα. «Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος είναι μάρκετινγκ, με σκοπό την υπερβολική προβολή των υποτιθέμενων δυνατοτήτων», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μαξ Τζούνεστραντ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Legora (αμερικανοσουηδικής εταιρείας ΤΝ αποτίμησης άνω των 5 δισ. δολαρίων), όταν ρωτήθηκε για τα θερινά περιστατικά παραβιάσεων ασφαλείας μέσω ΤΝ.

Η επιφυλακτικότητα απέναντι στην ραγδαία ανάπτυξη της ΤΝ και τους κινδύνους της για την κοινωνία ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις κομματικές γραμμές στην Ευρώπη και τον Καναδά.

Στις ΗΠΑ, το ζήτημα εμφανίστηκε ελαφρώς πιο διχαστικό: Οι Αμερικανοί που ψήφισαν τον Τραμπ το 2024 μοιράστηκαν μεταξύ του ότι πρέπει να παγώσει η ανάπτυξη προηγμένης ΤΝ (44%) και του ότι πρέπει να προχωρήσει (40%), ενώ ήταν πιο επιρρεπείς από όσους ψήφισαν την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στο να θεωρήσουν τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων στην ΤΝ ως κόλπο μάρκετινγκ.

Σχεδόν το 50% των ψηφοφόρων του Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιτρέψουν να μείνουν πίσω από άλλες χώρες στον αγώνα δρόμου της ΤΝ, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ανάληψη ρίσκου για τη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας.

Συγκριτικά, η πλειονότητα στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο (53%) επέλεξε το ενδεχόμενο να μείνει η χώρα πίσω στην εξέλιξη της ΤΝ προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε πιθανή απώλεια του τεχνολογικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων χωρών.