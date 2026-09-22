Τι απαντούν στη δημοσκόπηση για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Να τερματιστούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία- ακόμα και χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά ή με απώλεια εδαφών αντίστοιχα- θέλουν οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση της MRB, ενώ η πλειονότητα εμπιστεύεται τη Γαλλία και τη Ρωσία και βλέπει θετικά τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για τα ελληνικά συμφέροντα.

Στην ερώτηση πόσο εμπιστεύονται κάθε χώρα για την καλή εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα, η Γαλλία και η Ρωσία συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στη δημοσκόπηση της MRB, το τρίτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN. Η Γαλλία συγκεντρώνει 40,2%, η Ρωσία 30,3%, η Κίνα 29,9%, το Ισραήλ 25,7%, η Αγγλία 22,1%, η Γερμανία 21,6%, οι ΗΠΑ 19,3%, η Ουκρανία 18,9%, το Ιράν 8,6% και η Τουρκία 4,8%.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό θετικής άποψης (41,3%) σε ερώτηση για το πώς αξιολογείται η πολιτική ξένων ηγετών για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δεύτερος είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν με 24,1%, με προβάδισμα μόλις 0,1% από την Τζόρτζια Μελόνι. Ακολουθουν ο Σι Τζινπίνγκ (23,9%), ο Μπενιαμίν Νετανιάχου (19,7%), ο Ντόναλντ Τραμπ (15,9%), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (15,2%), ο Φρίντριχ Μερτς (8,3%), και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντοιγάν (3,3%).

Δημοσκόπηση: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τον πόλεμο, το Ιράν έχει το ηθικό πλεονέκτημα

Σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η συντριπτική πλειονότητα (74,2%) θέλει να σταματήσει η σύγκρουση και μετά να συζητήσουν οι δύο πλευρές για τα πυρηνικά. Ένα 15,3% είναι υπέρ της συνέχισης της σύγκρουσης, μέχρι η Τεχεράνη να δεχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά.

Το 50,4% θεωρεί ότι για τον πόλεμο ευθύνονται οι ΗΠΑ, το 21,4% το Ισραήλ και το 12,5% το Ιράν. Στην ερώτηση ποιος έχει το ηθικό πλεονέκτημα, το 51,1% απαντά το Ιράν, το 25,2% οι ΗΠΑ και το 23,7% λέει «Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ήθελαν πιο ευέλικτη πολιτική της Ελλάδας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, το 65,5% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα συμφωνία τερματισμού, ακόμα κι αν χρειαστεί το Κίεβο να παραχωρήσει οριστικά μεγάλο μέρος εδαφών.

Αντίθετα, το 15,4% δηλώνει ότι ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη της Ουκρανίας και την αποχώρηση της Ρωσίας από τα εδάφη της. Την ίδια ώρα, το 55% διαφωνεί με την οικονομική και στρατιωτική στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, ενώ το 35,8% συμφωνεί.

Το 59,6% πιστεύει ότι η Ελλάδα έπρεπε να ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη πολιτική στον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε να μη διαρρήξει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, ενώ το 30% έχει άλλη άποψη.

Το τρίτο μέρος της δημοσκόπησης της MRB

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