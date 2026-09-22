Η μεγάλη επιστροφή του GNTM 7 είναι γεγονός και τα μοντέλα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, με σκοπό να κερδίσουν το χρυσό εισιτήριο που θα τους οδηγήσει στα bootcamp.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, καλούνται να διαλέξουν τους καλύτερους, να διαφωνήσουν, να συμφωνήσουν και να καταλήξουν σε ποιους διαγωνιζόμενους θα χαρίσουν το πολυπόθητο «ναι».
Μέχρι στιγμής η Σταυρούλα κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ αμέσως μετά η Μαρινέλλα, μπήκε στο πλατό, με τους κριτές να την παρακολουθούν τρώγοντας… ποπ κορν.
Η Μαρινέλλα είναι καθηγήτρια pillates, με την ευλυγισία της και τις ικανότητές της να γίνονται ορατές την ώρα που χρειάστηκε να ποζάρει στον φακό.
Αν και αρχικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί φάνηκε να διστάζει ώστε να πει το «ναι», ήταν από τους πρώτους που χάρισε τη θετική της ψήφο.
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