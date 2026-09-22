Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» εκτείνεται σε 1.982 σχολικές μονάδες.

Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2026-2027, μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθορίζει τις σχολικές μονάδες στις οποίες θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμα αφορά δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον αναλυτικό κατάλογο των σχολικών μονάδων να περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης.

Όπως προβλέπεται ρητά στο ΦΕΚ, στόχος είναι η υλοποίηση των «Σχολικών Γευμάτων» στα σχολεία που έχουν ενταχθεί στον σχετικό πίνακα για το 2026-2027.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το οικονομικό σκέλος του προγράμματος. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για το 2026 προβλέπεται δαπάνη ύψους 45,12 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 η αντίστοιχη επιβάρυνση ανέρχεται σε 77,79 εκατ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, οι προβλεπόμενες πιστώσεις ξεπερνούν τα 122,9 εκατ. ευρώ.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και, όπως διευκρινίζεται, βρίσκεται εντός των ορίων του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

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Τα συγκεκριμένα κονδύλια αφορούν αποκλειστικά την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος παροχής, παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2026-2027 εκτείνεται σε 1.982 σχολικές μονάδες.

Οι δήμοι ανά Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Στη Δράμα περιλαμβάνονται οι Δήμοι Δοξάτου, Δράμας, Παρανεστίου και Προσοτσάνης. Στον Έβρο οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου. Στην Καβάλα οι Δήμοι Καβάλας και Παγγαίου, στην Ξάνθη οι Δήμοι Αβδήρων και Ξάνθης και στη Ροδόπη ο Δήμος Κομοτηνής. Ενδεικτικά, το ΦΕΚ ξεκινά τη σχετική καταγραφή από σχολεία της Δράμας και του Έβρου.

Αττική: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από τους Δήμους Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Αχαρνών, Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Αίγινας, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Πειραιά, Περάματος και Σαλαμίνας. Η καταγραφή των σχολείων της Αθήνας αρχίζει ήδη από τον αριθμό 126 του πίνακα.

Βόρειο Αιγαίο: Δήμοι Δυτικής Λέσβου, Μυτιλήνης, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου και Χίου.

Δυτική Ελλάδα: Δήμοι Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Πατρέων, Ζαχάρως, Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου.

Δυτική Μακεδονία: Δήμοι Γρεβενών, Άργους Ορεστικού, Καστοριάς, Νεστορίου, Βελβεντού, Βοΐου, Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων, Αμυνταίου και Φλώρινας.

Ήπειρος: Δήμοι Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών, Ιωαννιτών και Πρέβεζας.

Θεσσαλία: Δήμοι Καρδίτσας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Τεμπών, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Πύλης, Τρικκαίων και Φαρκαδόνας.

Ιόνια Νησιά: Δήμοι Ζακύνθου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης.

Κεντρική Μακεδονία: Δήμοι Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού-Ευόσμου, Λαγκαδά, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου, Κιλκίς, Παιονίας, Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας, Κατερίνης, Σερρών, Σιντικής και Νέας Προποντίδας.

Κρήτη: Δήμοι Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδας, Φαιστού, Χερσονήσου, Ρεθύμνης και Χανίων.

Νότιο Αιγαίο: Δήμοι Κω και Ρόδου.

Πελοπόννησος: Δήμοι Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων, Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Βέλου-Βόχας, Κορινθίων, Σικυωνίων, Σπάρτης, Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Στερεά Ελλάδα: Δήμοι Θηβαίων, Λεβαδέων, Ιστιαίας-Αιδηψού, Κύμης-Αλιβερίου, Χαλκιδέων και Λαμιέων.