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Ο 36χρονος μετέφερε τα ναρκωτικά σε φορτηγό και εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε ένας 36χρονος στην Ηγουμενίτσα το απόγευμα της Δευτέρας (21/09), ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας υδροπονικής κάνναβης στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 36χρονος επαγγελματίας οδηγός εντοπίστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και με τη συνδρομή ειδικού σκύλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, κατελήφθη να κατέχει και να μεταφέρει μαζί με το νόμιμο φορτίο εντός επικαθήμενου που ρυμουλκείτο από τράκτορα, 296 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων περίπου.

Η ανωτέρω ποσότητα είχε τοποθετηθεί σε 24 χάρτινες συσκευασίες σε παλέτες, ενώ όπως προέκυψε ο κατηγορούμενος την είχε προμηθευτεί προ ολίγων ημερών, από την Ισπανία.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί με τις διατάξεις του Ανακριτή Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.

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Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

300 κιλά και 880 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

τράκτορας και επικαθήμενο,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

το χρηματικό ποσό των 1.755 ευρώ.

Υπολογίζεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), θα υπερέβαινε το χρηματικό ποσό των 1.200.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα και σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.