Το χρονολόγιο των αυτοψιών στα ιατρεία της Καρνεάδου – Τι αναφέρει ο ΙΣΑ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ και τους ελέγχους.

Απαντητικό υπόμνημα προς τη Δικαιοσύνη απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο συνδέεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο υπόμνημα καταγράφεται το ιστορικό των ελέγχων και των ενεργειών του Συλλόγου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί των αιφνιδιαστικών αυτοψιών. Ο ΙΣΑ έχει ήδη παραδώσει στις αρμόδιες αρχές στοιχεία για το χρονικό των ελέγχων. Παράλληλα, έχει διευκρινίσει ότι δεν είχε χορηγηθεί άδεια ή έγκριση για τη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΙΣΑ, οι δύο γιατροί είχαν λάβει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στις 12 Οκτωβρίου 2004, όταν αρμόδια αρχή ήταν η τότε Νομαρχία. Στη συνέχεια, στις 28 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση λειτουργίας για τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία στην οδό Καρνεάδου 11. Η σχετική βεβαίωση εκδόθηκε στις 4 Ιουλίου 2013.

Η δήλωση για μηχανήματα το 2018

Στις 3 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η Ιωάννα Γάκα υπέβαλε στον Σύλλογο έγγραφη γνωστοποίηση σχετικά με την κατοχή στο ιατρείο μηχανημάτων οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και indigo, τα οποία αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο. Ακολούθησε στις 17 Ιανουαρίου 2024 επανέλεγχος των δύο συστεγαζόμενων ιατρείων. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι κατά τη συγκεκριμένη αυτοψία δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων. Το ίδιο στοιχείο περιλαμβάνεται και στις πρόσφατες δημόσιες διευκρινίσεις του Συλλόγου για την υπόθεση.

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος του Ιουλίου 2025

Στις 25 Ιουλίου 2025 πραγματοποιήθηκε νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι ο έλεγχος αποφασίστηκε μετά από άτυπη και προσωπική ενημέρωση που είχε λάβει από ιατρό-μέλος του Συλλόγου. Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο συγκεκριμένος γιατρός αρνήθηκε να υποβάλει έγγραφη καταγγελία, παρότι του ζητήθηκε. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν τα μηχανήματα που είχαν δηλωθεί από το 2018, αλλά και ένα μηχάνημα φυγόκεντρου. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι με έγγραφό του στις 31 Ιουλίου 2025 ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Παράλληλα, κατά την ίδια αυτοψία διαπιστώθηκαν τροποποιήσεις στη διαμόρφωση των χώρων και ζητήθηκε από τον ιατρό η προσκόμιση νέας κάτοψης.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, οι δύο γιατροί υπέβαλαν στον ΙΣΑ υπόμνημα σχετικά με τη συμμόρφωση στις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου. Ο Σύλλογος αναφέρει ότι δήλωσαν πλήρη συμμόρφωση και προσκόμισαν νέα κάτοψη των χώρων. Παράλληλα, η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε έγγραφα σχετικά με «επικουρικά προσαρτήματα» συσκευής οζονοθεραπείας.

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Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε νέα αιφνιδιαστική αυτοψία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, ο έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο χώρος των δύο συστεγαζόμενων ιατρείων ήταν κλειστός. Νέα αυτοψία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025. Κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκαν στον χώρο προσαρτήματα της συσκευής οζονοθεραπείας ούτε άλλο μηχάνημα με το οποίο να μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση.

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Το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ για το μηχάνημα «οζονοθεραπείας»

Καθοριστικό σημείο στο χρονολόγιο του ΙΣΑ ήταν, σύμφωνα με το υπόμνημα, η επιστολή της Ιωάννας Γάκα στις 23 Ιουλίου 2026. Η επιστολή, με ημερομηνία 21 Ιουλίου, είχε θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας». Στα συνοδευτικά έγγραφα υπήρχε, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τιμολόγιο με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026, συνολικής αξίας 29.509,98 ευρώ. Στο τιμολόγιο αναφερόταν η αγορά μηχανήματος με την περιγραφή «inuspheresis double Filtration Device». Το στοιχείο αυτό εντοπίστηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η αρμόδια υπηρεσία του ΙΣΑ επεξεργάστηκε την επιστολή και τα συνημμένα έγγραφα. Μετά τον εντοπισμό του τιμολογίου, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός νέου αιφνιδιαστικού ελέγχου, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του μηχανήματος.

Ο έλεγχος στο ιατρείο μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 «δηλαδή την επόμενη ημέρα του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, η Επιτροπή επανήλθε και διενήργησε νέο έλεγχο, παρουσία Εισαγγελέα και Αστυνομίας, όπου διαπιστώθηκε η εγκατάσταση δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης»

Οι εξηγήσεις για τις διαφημίσεις Γακα για το detox αίματος στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας

Από πλευράς ΙΣΑ τονίζεται ότι «αναφορικά με την προβολή του συγκεκριμένου άνω συστεγαζομένου ιατρείου, της ιατρού άνευ ειδικότητας, Ιωάννας Γάκα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ότι διαφήμιζε, ήδη από το έτος 2023, τη διάθεση στο εν λόγω ιατρείο "μηχάνημα detox φιλτραρίσματος αίματος" περιγράφοντας, ως ιατρός, δήθεν, γυναικολόγος, τη διαδικασία τρόπου απομάκρυνσης τοξινών από το αίμα, στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας, που πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάιο του έτους 2023, με διοργανωτή το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Σας εκθέτουμε ότι : Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΙΚΠΙ έχει εκτελέσει άνω των 100 μελετών και προγραμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας, μελέτες πληθυσμού, μελέτες σχεδιασμού και βιωσιμότητας νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής καθώς και συστήματα περίθαλψης για ομάδες ασφαλισμένων.

Το Διεθνές αυτό Συνέδριο Τουρισμού Υγείας, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, του Ιατρικού Αθηνών και άλλων φορέων, χωρίς όμως την αιγίδα του ΙΣΑ, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του αρχείου της Υπηρεσίας μας [σχετ. 12] Όπως προκύπτει από την από 12.9.2023 Διευκρινιστική ανακοίνωση του ΙΚΠΙ, αναφορικά με το 1st Health Travel International Conference, που υπογράφεται από τον Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Διευθυντή του, κ. Ιωάννη Τούντα, η Οργανωτική Επιτροπή είχε την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και για την επιλογή των ομιλητών [σχετ. 13 – πηγή https://neaygeia.gr/foris/institouto-kinonikis-proliptikis-iatrikis/pii-imaste/] Στο συγκεκριμένο Συνέδριο, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γεώργιος Πατούλης, με την τότε ιδιότητα του Περιφερειάρχη Αττικής, απέστειλε βιντεοσκοπημένα την εναρκτήρια ομιλία και τον χαιρετισμό του (όπως και ο τότε Υπουργός Υγείας Αθ. Πλεύρης και ο τότε Υπουργός Τουρισμού Β. Κικίλιας, ο οποίος είναι ιατρός). Δεν είχε, δηλαδή, καμία δια ζώσης παρουσία, ούτε, βεβαίως, παρακολούθησε την όλη εξέλιξη του Συνεδρίου και όλους τους ομιλητές. Παρά τη μεγάλη συμμετοχή ιατρών και ιατρικών συντακτών, ουδείς κατέθεσε στον ΙΣΑ οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία για το περιεχόμενο της εισήγησης της Ιωάννα Γάκα στο συνέδριο αυτό ή τη λειτουργία του ιατρείου της. Θα πρέπει συναφώς να εκτεθεί και ότι ο ΙΣΑ, δεν έχει τα μέσα ή τη δυνατότητα να παρακολουθεί, ούτε το περιεχόμενο όλων των ομιλιών που πραγματοποιούνται σε ιατρικά συνέδρια διαφόρων ειδικοτήτων, ούτε όλες τις διαφημίσεις, αναρτήσεις ή συναφείς δραστηριότητες προβολής όλων των ιατρών ή φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Αθήνας.»

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Δεν υπάρχουν «κέντρα ευεξίας και μακροζωίας»

Τέλος ειδική αναφορά για τους ελέγχους νομιμότητας σε ιατρεία – κλινικές που αυτοαποκαλούνται ως κέντρα «ευεξίας και μακροζωίας». Όπως σημειώνεται « Δεν υφίσταται, κατά νόμο, ο όρος «κέντρο ευεξίας και μακροζωίας». Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος «αναγεννητική θεραπεία», ούτε ως ιατρική ειδικότητα, ούτε ως τμήμα εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα (πρβλ. σχετ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/2018 «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.»).

Ο ΙΣΑ είναι κατά νόμο αρμόδιος για τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (δηλαδή ιατρείων, εργαστηρίων και πολυϊατρείων), αποκλειστικά δηλαδή των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργούν υπό την επιστημονική ευθύνη ιατρού. Στο πλαίσιο δε της αρμοδιότητάς του αυτής, ο ΙΣΑ έχει, κατά την τελευταία πενταετία, διενεργήσει συνολικά …………… ελέγχους/αυτοψίες (που αφορούν αδειοδότηση ή επανελέγχους φορέων ΠΦΥ) κατά το μέρος δε που αφορά αυτοψίες σε φορείς που παραπέμπουν σε ευεξία σε 25 περιπτώσεις εκ των οποίων 15 μετά από καταγγελία, έχει δε επιβάλει στις περισσότερες περιπτώσεις πρόστιμο ή αφαίρεση της βεβαίωσης λειτουργίας, ενώ σε 4 περιπτώσεις διαβίβασε το φάκελο στις αρμόδιες αρχές (κ. Εισαγγελέα, Περιφέρεια και ΑΑΔΕ) [σχετ. 14]. Πέραν των ως άνω περιπτώσεων ο ΙΣΑ σε σειρά άλλων περιπτώσεων που προδήλως εξέφευγαν των αρμοδιοτήτων του (δεν αφορούσαν ιατρούς) διαβίβασε τις καταγγελίες στον κ. Εισαγγελέα και σε άλλες αρμόδιες αρχές.

2.2. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και την εποπτεία των Εργαστηρίων Αισθητικής, που συνιστούν φορείς που μπορεί επίσης να αναφέρονται στην ευεξία, είναι η οικεία Περιφέρεια (Δ/ση Υγείας – πρβλ. σχετ. ΚΥΑ Γ1β/οικ. 67591/2021), υπηρεσία η οποία είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών κλινικών (ν. 4600/2019). Επιπλέον στις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην οποία ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες του πρώην ΣΕΥΥΠ (άρθρο 117 παρ. 17 του ν. 4622/2019) συμπεριλαμβάνεται – μεταξύ άλλων- και ο έλεγχος και η εποπτεία των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για Αρχές, των οποίων οι Επιθεωρητές διαθέτουν ουσιαστικές ανακριτικές και ελεγκτικές εξουσίες, οι οποίες δεν ανατέθηκαν στις Επιτροπές Ελέγχου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Ιατρικών Συλλόγων (πρβλ. σχετ. αρθρ. 3 και 6 του ν 2920/2001).»