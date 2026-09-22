Στις 22:00 πραγματοποιείται η κλήρωση του Τζόκερ, έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων.

Ένα εκατομμύριο περιμένει σήμερα (22/9) τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ, ενώ όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής (20/9), ένας υπερτυχερός- με δελτίο που έπαιξε online- κέρδισε 9.693.319,54 ευρώ. Επίσης, δύο δελτία- τα οποία παίχτηκαν στη Θεσσαλονίκη και στο Τσοτύλι Κοζάνης- κέρδισαν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: