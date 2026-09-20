Η κατάθεση δελτίων είναι μέχρι τις 21:30.

Απόψε (20/9) πραγματοποιείται η κλήρωση του Τζόκερ για το mega τζακ ποτ των τουλάχιστον 9,6 εκατ. ευρώ ενώ όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα πάρουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: