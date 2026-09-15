Έπειτα από 27 σερί τζακ ποτ στο Τζόκερ.

Άλλο ένα mega τζακ ποτ κληρώνει απόψε (15/9) το Τζόκερ, που μοιράζει τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής (13/9) σημειώθηκε το 27ο διαδοχικό τζακ ποτ, αλλά τρεις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Το ίδιο χρηματικό έπαθλο περιμένει και όσους κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στην αποψινή κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: