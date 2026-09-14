Ο Stavento μίλησε για την συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με συγκίνηση μίλησε ο Μιχάλης Κουϊνέλης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο ο ερμηνευτής επέλεγε το επόμενο τραγούδι του.

Παράλληλα, ο μουσικός παραγωγός αναφέρθηκε στις συναντήσεις τους χαρακτηρίζοντάς τες ως «ιεροτελεστία».

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, ο Stavento μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε αρχικά στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ερμηνευτή:

«Ήταν πολύ φίλος μου, όχι μόνο δικός μου φίλος. Ήταν φίλος όλου του κόσμου όπως φάνηκε, και θα τα βλέπει όλα αυτά τώρα και θα αγαλλιάζει η ψυχή του. Ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης. Δεν περιμένατε να σας το πω εγώ, το έχουν αποδείξει οι καιροί, τα τραγούδια του, η ιστορία του, η ηχηρή του παρουσία. Έτσι ηχηρή θα είναι και η απουσία του. Πάντα θα είναι πλάι μας πιστεύω μέσα από τα τραγούδια του. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας χάρισε».

Οι συναντήσεις με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Μιχάλης Κουϊνέλης από τις πρόβες τους στο στούντιο ηχογράφησης, ο μουσικός παραγωγός μίλησε για την συνεργασία τους και τον τρόπο με τον οποίο επέλεγαν το επόμενο τραγούδι που θα ερμήνευε ο Γιώργος Μαζωνάκης:

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«Κάθε φορά η συνεύρεσή μου με τον Γιώργο ήταν μία ιεροτελεστία. Πρώτα πήγαινα σπίτι του, αράζαμε, συζητούσαμε για το τί θα κάναμε. Μου έλεγε διάφορα πράγματα, μου έλεγε διάφορα θέματα και μετά τα έπαιρνα όλα αυτά, τα έκανα τραγούδι, έκανα μία σειρά τραγουδιών και διάλεγε ποιο ήθελε να πει… Αυτή ήταν μία ιεροτελεστία που είχαμε και η αλήθεια είναι ότι θα μου λείψουν αυτές οι στιγμές», τόνισε ο Μιχάλης Κουϊνέλης.

Στη συνέχεια, ο μουσικός παραγωγός, αναφέρθηκε στην τελευταία τους συνεργασία και το τραγούδι «Επιπτώσεις» το οποίο κυκλοφόρησε σχεδόν τρεις μήνες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος, στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποκαλύψει την ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ σήμερα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είχαμε πάει, τα είχαμε πει, του είχα πει: ‘Σ’ άκουσα, γύρισα στο στούντιό μου στην Αλεξανδρούπολη, έγραψα μία σειρά τραγουδιών. Είχαμε πει ότι ήθελε λίγο πιο πειραματικά πράγματα και όντως του τα πήγα. Όταν του τα παρουσίασα αυτό το τραγούδι, η αλήθεια είναι ότι ήταν το πιο ‘βαρύ’ τραγούδι. Την τελευταία φορά που τα είχαμε πει το είχα νιώσει ότι ήταν βαρύς στην ψυχολογία του. Κυρίως για τα σκοτάδια του μιλούσαμε και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσαμε πάντα να βγούμε στο φως και αυτό ήταν μία από τις ιεροτελεστικές πράξεις που κάναμε και πραγματικά ήταν… Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά αυτό ήταν η χαρά. Οι καλλιτέχνες που μας ακούν θα το καταλαβαίνουν. Αλλά, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό… Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι αυτόν τον αγώνα δίνουμε. Αυτό είναι πάνω κάτω το θέμα».

Και κατέληξε: «Ήταν και πάρα πολύ θετικός. Η σχέση μου με τον Γιώργο περιοριζόταν πάντα στο μουσικό κομμάτι και στο πώς θα φέρουμε πράγματα φρέσκα και πρωτότυπα στα αυτιά του κόσμου. Ήταν πάντα ένα μεγάλο στοίχημα αυτό και πάντα αυτό ήθελε… Μου έλεγε ‘αδερφέ, δεν με νοιάζει να πάει καλά το τραγούδι, με νοιάζει να μην είναι ίδιο με κανένα άλλο’. Και αυτός ήταν πάντα ένας πήχης που μου τον έβαζε εμένα προσωπικά και πάντα το πετύχαινε. Όπως και να ήταν το κομμάτι, ήταν ο μόνος καλλιτέχνης που μπορούσε να το υποστηρίξει και να το περάσει στον κόσμο με μία τεράστια μαγεία. Ο κόσμος που επικοινωνούσε τα τραγούδια του ήταν μοναδικός», κατέληξε ο Μιχάλης Κουϊνέλης.

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